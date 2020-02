Les marques de cotxes més fiables del mercat segons l’OCU

Com cada any l’OCU ha fet públic l'estudi anual que recull els resultats d’una enquesta a més de 40.000 conductors europeus (uns 8.000 dels quals a l’estat espanyol) en la qual es preguntava als enquestats quin era el seu automòbil, quantes avaries havia patit des del moment de la compra i el nivell de satisfacció amb el cotxe.

Es tracta, doncs, d’un estudi que analitza el feedback o experiència dels usuaris i que pren el pols a les opinions dels clients de les grans marques, i no pas d'un estudi estadístic que analitza quins models o motoritzacions són els que més o menys avaries o incidències tècniques registren.

El rànquing de fiabilitat l’encapçala Lexus –la filial de luxe de Toyota– amb 97 punts de 100 possibles. La segueixen Porsche, amb 96 punts, i les japoneses Toyota, Daihatsu i Honda, amb 95 i 94 punts, respectivament. De fet, aquest estudi posa de manifest que els conductors europeus valoren molt positivament la fiabilitat dels fabricants japonesos, ja que al rànquing hi figuren fins a sis fabricants japonesos (Lexus, Toyota, Daihatsu, Honda, Subaru, Suzuki i Mitsubishi) entre les deu primeres marques en termes de fiabilitat.

En l’altre costat de la balança trobem les principals marques italianes (Lancia, Fiat i Alfa Romeo), amb 89 i 88 punts, i dos fabricants de cotxes premium com Tesla i Land Rover, que tanquen el rànquing de fiabilitat.

Seat no surt gaire ben parada de l’estudi publicat per l’OCU, ja que es troba entre les marques amb menys puntuació en termes de fiabilitat i és la tercera marca amb una puntuació de satisfacció més baixa per part dels clients, només superada per Fiat i Chevrolet i empatada amb Opel. Fins i tot una marca enfocada al segment low cost com Dacia obté índexs de fiabilitat i satisfacció més bons que la marca catalana.

Els enquestats també manifesten que la major part d’avaries o incidències amb els seus cotxes són de tipus electrònic (bateries, fusibles, bombetes, sistema de tancament i obertura del cotxe), ja que representen el 16% del total d’avaries consultades. A certa distància hi trobem avaries o incidències relacionades amb el sistema de frenada del cotxe (9%) i el sistema d’alimentació i injecció de combustible (6%). De la resta d’avaries i incidències tècniques, l’estudi en ressalta les relacionades amb el motor (vàlvules, juntes, distribucions i arbres de lleves) o amb la direcció i el sistema de suspensions. Per acabar, les avaries relacionades amb els sistemes de calefacció i refrigeració són les menys habituals entre els conductors europeus.

La fiabilitat, un factor decisiu en la compra

L’estudi de l’OCU també reflecteix que la fiabilitat és el factor més decisiu en la compra d’un cotxe nou, amb un 39% del total. A certa distància també influeixen factors com la mida i capacitat del vehicle (22%), el preu (8%), el disseny (8%), els índexs de consum (7%), el fet de ser d’una marca aspiracional o premium (5%) i l'impacte ambiental (3%).

Finalment, l’estudi de l’OCU recull també els models de cotxe més fiables en cada mecànica o opció de motorització en funció de l’experiència dels conductors europeus. Pel que fa a motors dièsel, els enquestats apunten que el cotxe més fiable del mercat és el Volvo XC40, mentre que els cotxes més fiables entre els que utilitzen motor de gasolina són el nou Mazda CX-3 i el Toyota Auris (model que es va deixar de fabricar el 2018, però que es va seguir venent durant l’any passat fins a esgotar-ne tot l’estoc). Per acabar, els cotxes híbrids o elèctrics més fiables segons aquest estudi han sigut el Kia Niro i el Lexus IS.