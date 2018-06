5 mals hàbits que perjudiquen la mecànica del teu cotxe

Els cotxes tenen moltíssims elements mecànics i estructurals que es poden espatllar o que convé substituir donat el seu caràcter de peces de desgast. Tanmateix, algunes vegades podem prevenir un desgast prematur o avaria d’alguns elements mecànics amb uns senzills canvis d’hàbits que els nostres cotxes agrairan.

Deixar l’embragatge trepitjat

És un dels mals hàbits més habituals –i perjudicials– per a la mecànica dels cotxes. Pressionar el pedal de l’embragatge de manera innecessària en redueix la vida útil i és sinònim d’un desgast prematur que de ben segur que ens portarà a haver de fer una visita al taller més aviat del que voldríem. Per estrany que sembli, hi ha molta gent que manté el cotxe embragat amb la marxa posada als semàfors per fer una sortida digna de la Fórmula 1 o que fins i tot circula amb l’embragatge pressionat bé per fer dobles embragatges i altres tècniques de conducció esportiva o simplement per un mal vici adquirit.

Accelerar a fons amb el motor fred

Els olis i els diversos elements mecànics del motor han d’assolir una temperatura de servei adequada abans d’exigir-los un rendiment contundent. Fins a passats uns cinc o deu minuts després d’engegar el motor els engranatges interns del motor no estan del tot lubricats i a la temperatura òptima per treure’n tota la seva potència i evitar friccions innecessàries dels elements interns del motor que poden provocar una avaria costosa.

Portar el motor molt poc revolucionat

Ja sabem que a l’autoescola us van ensenyar a fer una conducció eficient, però a l’hora de la veritat és important que de tant en tant revolucioneu el motor (sobretot si és un dièsel) per evitar avaries en la vàlvula EGR i el filtre de partícules, que poden arribar a omplir-se de carbonissa i espatllar el sistema. Tampoc us demanem que aneu sempre al tall, però allargar les marxes de tant en tant per incorporar-nos a una autopista o fer un avançament beneficiarà el vostre vehicle.

Apagar el cotxe amb el turbo molt calent

L’altra cara de la moneda d’exigir al motor en fred és apagar-lo immediatament després d’haver-ne fet un ús intensiu bé per una conducció esportiva o per haver fet un trajecte molt llarg. És del tot convenient deixar el motor encès en punt mort durant alguns minuts abans d’apagar-lo del tot per allargar la vida de diversos elements com el turbo. Aquest hàbit és senzill d’assolir: un cop aparcats enceneu el mòbil i aneu contestant els correus o missatges mentre el cotxe es refreda una mica abans d’apagar-lo del tot.

Deixar la mà sobre el canvi de marxes

Pot semblar una bajanada, però la pressió que exerceix la mà dreta sobre la palanca del canvi pot generar desajustaments de les varetes que sincronitzen el recorregut de la palanca i la caixa de canvis, cosa que les pot desgastar prematurament. A més, cal recordar que estem sempre obligats a agafar el volant amb les dues mans per motius de seguretat i temps de reacció.