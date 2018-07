Quan han de passar la ITV les motocicletes?

Les motocicletes, els quads i els vehicles de dues rodes, independentment de la seva cilindrada, han de passar la primera revisió tècnica a la ITV al cap de quatre anys de la seva matriculació. A partir d’aquí les motocicletes han de fer les revisions periòdiques cada dos anys, fins i tot després d’haver fet 10 anys (a diferència dels cotxes, que han de passar una revisió anual després del desè any).

La documentació necessària a les ITV de les motos és igual que la dels cotxes. S'ha de presentar el permís de circulació, la targeta tècnica de la ITV, i cal que el vehicle estigui assegurat per poder passar la prova sense problemes.

Els resultats de les ITV de motos i ciclomotors són els mateixos que els dels cotxes, i queden qualificades com a aptes, no aptes (han d’anar al taller per esmenar els defectes) o negatives, quan el vehicle queda immobilitzat i sense permís per circular.