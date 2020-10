Les gasolineres més barates de l'Estat són catalanes

Una de les conseqüències derivades del confinament i la reducció de la mobilitat derivada de la pandèmia del coronavirus ha estat un abaratiment del preu del petroli. La contracció dràstica de la demanda ha permès que el carburant derivat del petroli (dièsel i gasolina) hagi abaixat el preu respecte a les mateixes dates d’anys anteriors.

Amb tot, omplir el dipòsit encara és una operació cara per a les butxaques de bona part del país, sobretot tenint en compte que les diferències a l'hora d'omplir el dipòsit (o fer benzina, si ho preferiu) poden arribar a ser d’un 21% en funció de l’assortidor i la cadena subministradora de carburant, cosa que pot suposar un estalvi de 270 euros anuals per a qualsevol conductor que faci uns 20.000 quilòmetres l'any amb una mitjana de consum de 6 o 7 litres.

Un estudi de l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) revela que les cadenes de supermercats catalanes BonÀrea i Esclatoil són les que ofereixen els preus més competitius de tot l’Estat, seguides d’altres cadenes de supermercats com Alcampo o Eroski, que també tenen presència en moltes poblacions de Catalunya, el País Valencià o les Balears.

A l’altre extrem del rànquing hi trobem grans energètiques com Petronor, Repsol o BP, que afirmen que els seus carburants disposen d’una sèrie d'additius que en milloren l’eficiència i els fan menys agressius amb les mecàniques dels vehicles de combustió.

El rànquing publicat per l’OCU mostra els preus de la gasolina, el dièsel i el GLP (gas liquat de petroli) sobre una base 100, que representa els preus més baixos del mercat (en aquest cas bonÀrea), i una última filera que mostra l’índex de preu mitjà del combustible al conjunt de l’Estat (sense computar-hi les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla).

Arribats a aquest punt és important recordar que tots els carburants que es comercialitzen a l’estat espanyol provenen de les mateixes refineries de petroli. La diferència entre uns combustibles i uns altres es justifica per les quantitats d’additius que els grans comercialitzadors de combustibles afegeixen al seu producte, i que en millorarien l’eficiència o deixarien menys restes que obstrueixen els filtres de combustible, per bé que els mecànics consultats afirmen que és més important respectar els temps de canvi i substitució dels filtres del vehicle que no pas fer servir un tipus de combustible o un altre.