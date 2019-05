El cotxe elèctric d’Honda tindrà càmeres en comptes de retrovisors

Honda aposta fort amb el flamant Honda e, el primer cotxe elèctric de producció de la història de la marca japonesa. L’Honda e, que tindrà una autonomia de 200 quilòmetres, destaca també per prescindir dels tradicionals retrovisors i substituir-los per un sistema de càmeres i pantalles de sis polzades situades als extrems de la consola de l’habitacle.

Les càmeres transmeten informació en temps real, eliminen inconvenients com ara el punt mort dels retrovisors convencionals i faciliten encara més algunes maniobres com ara la marxa enrere. També ofereixen sempre una resolució i una il·luminació adequades, fins i tot en un túnel o en condicions meteorològiques molt adverses. Des d'Honda asseguren que aquest sistema és més segur que no pas el dels retrovisors convencionals.

Més enllà de l’aposta tecnològica i de seguretat, el sistema d’Honda millora també el coeficient aerodinàmic del cotxe fins en un 90% respecte d'uns retrovisors convencionals, i fins i tot redueixen el so del vent que a vegades percebem dins l’habitacle quan circulem a velocitats elevades per autopista o carretera ràpida.

Els japonesos començaran a fabricar l’Honda e a finals d’aquest 2019, però els clients que vulguin ja el poden reservar donant una paga i senyal. Entre altres prestacions, l’Honda e destacarà també pel seu sistema de càrrega ràpida, que permetrà recuperar el 80% de l’autonomia del cotxe en només mitja hora, o pel fet que el seu motor enviarà el parell a les rodes posteriors per millorar el seu comportament i fer-lo més esportiu i dinàmic.