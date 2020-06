Aquestes són les dues cadiretes infantils que has d’evitar tant sí com no

Com cada any, un grup de clubs automobilístics europeus (entre els que hi ha el RACE) han provat la seguretat dels nous sistemes de retenció infantils que es poden trobar al mercat europeu, amb els màxims criteris de seguretat, facilitat d’ús, ergonomia i presència de materials tòxics en cas d’ingesta accidental o contacte prolongat amb la pell dels infants.

Dels 28 models de cadiretes infantils provats, només suspenen amb una sola estrella dos models, la Tex Baby Eris i-Size –pensada per a infants de 61 a 105 centímetres– i la Babyauto Buddy i-Size –per a nens d’un metre a un metre i mig–. En el primer cas, el motiu del suspens ve motivat perquè l’arnès o cinturó de la cadireta va cedir en el test d’impacte i el ninot va sortir disparat, cosa que en condicions reals podria suposar la mort. En el cas de la Babyauto Buddy i-Size, es va detectar un excés de material tòxic (TDCP pirorretardant) en els entapissats.

La Tex Baby Eris i-Size i la Babyauto Buddy i-Size són les dues cadiretes que més mala nota han obtingut al test de seguretat del 2020

Per contra, la cadireta més ben valorada aquest 2020 ha sigut la Silver Cross Dream i-Sixe Base, pensada per a bebès de dotze a divuit mesos (de 40 a 85 centímetres) i que va ser l’únic sistema de retenció infantil capaç d’obtenir les cinc estrelles Euro NCAP per la seva seguretat.

El RACE ha elaborat una llista amb els resultats de les cadiretes i la seva classificació per grups d’edat, pes i mida. A escala orientativa, qualsevol cadireta amb quatre estrelles ja es pot considerar un sistema de retenció prou bo, i caldria evitar la compra de cadiretes amb una o dues estrelles pels diversos motius que exposa el gràfic (substàncies perilloses, ergonomia, seguretat i facilitat d’ús).