El director de la DGT proposa reduir la velocitat màxima a les carreteres

La DGT es planteja rebaixar la velocitat màxima genèrica a les carreteres de més d’un metre i mig de voral i un carril per sentit dels 100 km/h hora actuals fins als 90 km/h amb l’objectiu de disminuir el número d’accidents a la xarxa viària.

Ara bé, la proposta de la DGT inclou que el titular de la via (estatal o autonòmica) pugui augmentar la velocitat fins als 100 km/h si les condicions de conservació de la carretera així ho permeten.

Segons el director de la DGT, Gregorio Serrano, “actualment hi ha poca coherència entre la velocitat i el tipus de via pel qual es circula”, alhora que reconeix que “els ciutadans no comprenen que la velocitat màxima permesa sigui baixa quan les condicions de la via permetrien circular a velocitats més elevades”.

Amb tot, la idea del director de la DGT no és una proposta definitiva, i encara que ho fos, encara necessitaria el vist-i-plau del Ministeri espanyol.