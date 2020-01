Els 10 cotxes que més es van espatllar a Espanya el 2019

Autodata és una plataforma tècnica especialitzada en la gestió de riscos tècnics i solucions orientada als professionals de l'automoció, i ofereix els seus serveis a asseguradores i a companyies diverses. Com cada any, Autodata ha publicat quins van ser els cotxes que més es van espatllar i més incidències tècniques van registrar durant el 2019 en diversos mercats, entre ells l'espanyol, amb uns resultats sorprenents.



L'Opel Astra H A04 (comercialitzat entre els anys 2004 i 2010) és el cotxe que més avaries i incidències tècniques va registrar al mercat espanyol durant el 2019, i convé dir que el compacte alemany –avui integrat dins el grup francès PSA però que aleshores pertanyia al grup General Motors– també lidera el rànquing europeu. El podi el completen dos compactes més contemporanis i grans rivals de l'Astra, el Mégane de segona generació (anys 2002 i 2010) i el Ford Focus de segona generació (anys 2004-2008). En tots els casos val la pena destacar que són vehicles amb uns quants anys de servei i que no sempre han sigut mantinguts i revisats de la millor manera pels seus propietaris.

Els cotxes que més s'espatllen a Espanya Opel Astra-H (A04-10) Renault Mégane II (B/C/E/G/K/L/S84) (02-10) Ford Focus ('04/'08) Seat Ibiza (6L1) (02-09) Renault Scenic/Grand Scenic II (J84) (03-09) Peugeot 307 Volkswagen Golf V (1K1) (03-08) Audi A3/A3 Sportback (8PA/8P1) (03-13) Nissan Qashqai/Qashqai+2 (J10) Audi A4 (8Ex) (01-08)





L'informe conclou també que les anomenades marques nacionals (és a dir, les que tenen la seu al mateix país on van ser fundades) acostumen a ser les que encapçalen el rànquing d'avaries i incidències en els seus respectius països, cosa que s'explica en part pel fet que aquestes sovint dominen amb mà de ferro les vendes dels seus mercats locals respectius. Així doncs, els cotxes alemanys encapçalen el rànquing de cotxes que més visiten el taller al seu país, els cotxes francesos ho fan a l'estat francès i els cotxes italians lideren el rànquing italià.



A escala europea també és interessant destacar que Volkswagen encapçala el rànquing d'avaries per marca en el 55% dels estats europeus, tot i que a Espanya és Renault la marca que més visites al taller va acumular durant el 2019.



Les avaries i incidències tècniques més freqüents de vehicles a Espanya durant el 2019 van ser les relacionades amb els mòduls oli de motor, especificacions tècniques i avaria de l'arbre de lleves.