Els cotxes més segurs del mercat, segment a segment

Un any més Euro NCAP ha fet públics els resultats del seu estudi que intenta mostrar quins són els cotxes més segurs del mercat. L’estudi recull valoracions de quatre grans àrees o ítems a avaluar: la seguretat en cas d’impacte per al conductor i el seu acompanyant, la seguretat per als infants protegits amb els sistemes de retenció adequats a la seva edat, la seguretat per a vianants en cas d’atropellament o impacte i, finalment, una avaluació dels sistemes de seguretat de què disposa del vehicle (assistents a la frenada, frenada d’emergència, airbags…). L’estudi recull els resultats de 41 models nous presentats al llarg del 2019 de totes les marques i segments del mercat, i els seus resultats són una guia fiable i independent per als consumidors europeus.

Els deu cotxes més segurs del mercat Mercedes-Benz CLA BMW Z4 Tesla Model 3 BMW Serie 3 Subaru Forester Tesla Model X Volkswagen T-Cross Mazda 3 Skoda Scala Mazda CX-30

En termes generals, el cotxe més segur del mercat aquest 2019 ha sigut el Mercedes-Benz CLA, seguit del nou BMW Z4 i del Tesla Model 3. Ara bé, Euro NCAP classifica els models en funció del seu segment, ja que és impossible comparar cotxes de mides, preus i equipaments tan diferents com un totcamí gran o un cotxe urbà, per exemple.

Així doncs, en el segment de les berlines grans hi ha un empat tècnic entre el Tesla Model 3 i el BMW Sèrie 3, amb una puntuació global de cinc estrelles. La diferència entre tots dos rau en el fet que el Model 3 és més tecnològic i disposa de més dispositius de seguretat activa, però el Sèrie 3 és molt més segur en cas d’impacte o atropellament a un vianant.

En el segment dels SUV grans, el guanyador ha sigut el Tesla Model X, tot i que el Seat Tarraco també ha aconseguit una qualificació de cinc estrelles Euro NCAP, amb una gran puntuació pel que fa a la seguretat dels ocupants i el conductor, però amb menys càrrega tecnològica i menys puntuació en cas d’atropellament que el model elèctric californià.

El clar vencedor en el segment dels cotxes compactes o mitjans ha sigut el nou Mercedes-Benz CLA, que s’imposa amb molta autoritat als seus grans rivals del segment, com el Toyota Corolla, el Mazda 3 o l'Skoda Scala. A més, l’alemany es corona com el cotxe més segur de l’any en termes generals.

El Subaru Forester s’imposa en el segment dels SUV i totcamins mitjans, a certa distància dels Volkswagen T-Cross i Toyota Rav4. Pel que fa al segment B o utilitari urbà, tornem a trobar un empat tècnic entre els nous Renault Clio i Audi A1. El francès destaca en protecció als ocupants adults i nens, mentre que l’alemany domina amb claredat en els camps de protecció a vianants i càrrega d’equipament tecnològic de seguretat. Per acabar, el Tesla Model 3 torna a guanyar en la categoria de cotxes híbrids i elèctrics, per davant del Tesla Model X i a molta distància del Lexus UX.

Pel que fa als cotxes menys segurs del mercat, cal destacar que cap model ha aconseguit menys de 3 estrelles. Amb tot, el cotxe menys segur del mercat és l’Aiways U5, un SUV elèctric xinès amb uns resultats pobres sobretot en protecció als vianants i equipament de seguretat. Els altres models que reben tres estrelles són els Skoda Citigo, Seat Mii i Volkswagen Up! (que en realitat són el mateix cotxe) i un sorprenent Jeep Renegade, que es queda amb tan sols 3 estrelles Euro NCAP a causa del seu escàs equipament i protecció als vianants.