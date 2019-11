Els cinc cotxes més robats de l’any

Un estudi d’UNESAP (una associació empresarial d’empreses d’assegurances) ha revelat quins van ser els cotxes més robats a Espanya durant l’any passat i les zones més perilloses de l’estat pel que fa a robatoris de cotxes.

Durant el 2018 es van produir 135.000 robatoris de vehicles a tot l’estat, la major part d’ells turismes (representen un 88% del total) seguits a molta distància de les furgonetes (9,3%). Les zones més perilloses de l’estat són les grans ciutats i les zones costaneres, i les ciutats on més furts es van produir en relació amb el parc mòbil de la localitat són Melilla, Sevilla, Dos Hermanas, Parla i Fuenlabrada. A Catalunya la zona on es produeixen més robatoris és la conurbació de Barcelona.

Els lladres busquen cotxes veterans -amb més de deu anys de vida- per poder vendre les seves peces de recanvi en el mercat negre

Amb tot, els cotxes més robats de l’estat són els cotxes amb més de 10 anys de vida, i en especial aquells que van ser èxits comercials de vendes ja fa anys i que els fabricants han deixat de fabricar i subministrar recanvis específics, ja que la llei els obliga a assortir de peces durant 10 anys després de la producció del cotxe, però no després. La major part d’aquests cotxes veterans són robats per desballestar-los i vendre les seves peces com a recanvis de segona mà a dins o a fora de les fronteres espanyoles.

Els cotxes que acumulen més robatoris a tot l’Estat són els Seat Ibiza del 2005 i Seat León del 2003, el Volkswagen Golf del 2003, el BMW Sèrie 3 E90 del 2005, i el Citröen Xsara del 2002 i el 2003.

En termes absoluts els Seat León i Ibiza i Volkswagen Golf són els cotxes més robats de l'estat

Amb tot, els cotxes més robats de l’any a Espanya en termes relatius (és a dir, la relació entre furts i unitats en circulació) van ser el Citroën C5 del 2001, el Peugeot 406 del 1995, el Saxo del 1995, el Peugeot 206 de l’any 2000 i el BMW Sèrie 3 del 2005.

Per acabar, convé destacar que el robatori de cotxes va a la baixa, ja que, si durant l’any 2010 es van arribar a robar 227.000 vehicles, vuit anys després la tendència sembla haver disminuït fins als 135.000 robatoris de l’any passat.