Així queda un cotxe quan atropella un senglar a 80 km/h

Després del confinament i la no presència d’humans en entorns naturals, algunes espècies com els senglars han tingut l’espai i la calma necessàries per reproduir-se i conquerir noves àrees als humans. De fet, no és estrany veure senglars fent ràtzies per trobar menjar en zones urbanes amb una densitat de població elevada com els barris barcelonins d’Horta, Nou Barris i Sarrià.

L’atropellament d’animals és una de les causes de sinistralitat viària més importants del país i per això el RACE ha fet públics els resultats d’un estudi que analitzava l'impacte entre un vehicle i un senglar –fals– d’uns 40 quilos de pes. El resultat del xoc a uns 80 km/h és realment impressionant, perquè el frontal del cotxe queda molt malmès.

L'estudi ha anat acompanyat d’una enquesta a més de mil conductors i el 88% afirmaven haver-se trobat amb un animal salvatge al volant. El 73% dels conductors afirmaven haver intentat frenar en sec, mentre que el 50% deien que havien fet un cop de volant, una maniobra molt perillosa que pot empitjorar les conseqüències del xoc.

I és que fer un cop de volant pot ser sinònim d’un accident greu. El 24% dels conductors enquestats en l’estudi del RACE afirmaven haver envaït el carril contrari (cosa que podria haver originat un xoc frontal entre vehicles, un dels pitjors accidents que hi pot haver) i el 4% fins i tot afirmaven haver sortit de la carretera per intentar evitar l’atropellament.

Si les conseqüències d’atropellar un animal salvatge en cotxe són tan greus, encara ho serien molt més en moto. De fet, els últims anys hem hagut de lamentar accidents greus i de vegades fatals per caigudes de motoristes causades pels senglars o animals salvatges. De fet, cada setmana es produeixen accidents d’aquesta mena en carreteres molt transitades pels motoristes i els senglars, com ara la de l’Arrabassada i la carretera d’Horta a Cerdanyola a l'àrea de Barcelona, per exemple.

El RACE conclou que per evitar aquests accidents és important limitar la velocitat en els trams on hi pot haver animals salvatges, sobretot de nit, evitar tocar el clàxon per espantar-los i canviar els llums de llarg abast pels curts per intentar evitar que es paralitzin al mig de l’asfalt per l'enlluernament.

La responsabilitat és del conductor

Val la pena recordar que les conseqüències legals i la responsabilitat civil en el cas d’atropellament d’un animal salvatge com un senglar són sempre del conductor excepte en dos supòsits indicats per la llei: en cas d’haver-se organitzat una batuda de caça el mateix dia o fins a dotze hores abans del dia anterior –el propietari dels terrenys on s’ha produït la batuda de caça seria responsable de l’atropellament–, o si l’animal ha accedit a la carretera a causa del mal estat dels sistemes de retenció que els hauria de mantenir allunyats de la carretera –el responsable de l’atropellament seria el titular de la carretera.

Moltes asseguradores no cobreixen els assegurats en cas d'accident amb animals salvatges: és una clàusula específica que convé tenir activada

Finalment, la llei canvia en cas d’atropellament d’un animal domèstic com un gos i un gat. En aquest cas el responsable de l’atropellament és el propietari de l’animal a qui se li ha escapat o ha deixat passejar sense cap mena de subjecció, i només en el cas que el conductor hagués fet una infracció clara (saltar-se un semàfor, per exemple) la responsabilitat penal passaria a ser del conductor del vehicle.