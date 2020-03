3 consells per conservar correctament el vehicle durant el confinament

Molt probablement l'aturada i el confinament iniciat a causa del nou coronavirus s'allargarà més de les dues setmanes inicialment previstes, i per això us volem explicar alguns petits trucs i consells per minimitzar els efectes d'una aturada prolongada sobre els vostres vehicles.

En primer lloc el més important és que ens quedem a casa tant temps com sigui possible i sortim molt poc (i de manera molt justificada) de casa, i això inclou que agafem poc el cotxe o la moto. I si ho fem, sempre de manera individual i per una causa justificada.

L'element d'un cotxe o moto que pot patir més en una situació d'aturada prolongada és la bateria. Per intentar minimitzar els possibles efectes d'una aturada llarga, podem fer servir un mantenidor de bateria que es pot endollar a un punt domèstic, o directament desconnectar la bateria per evitar que es descarregui al llarg dels dies que estarem confinats a casa.

Amb tot, hi ha moltes persones que no volen o no poden desconnectar del tot la bateria del seu cotxe, ja que el poden necessitar en un moment determinat per acompanyar un familiar a urgències o per atendre una persona gran o que pels motius que sigui no es pot valer per si mateixa. En aquest cas existeix la possibilitat d'engegar el cotxe un cop a la setmana i mantenir el motor encès durant cinc minuts, preferiblement a l'aire lliure.

Un altre dels elements que acostumen a patir més el pas del temps i la falta de moviment són els neumàtics. De fet, és normal que es desinflin després d'un període d'inactivitat, i caldrà que supervisem un cop a la setmana l'estat dels neumàtics, un element de seguretat essencial en els nostres vehicles. No és mala idea que si hem d'anar a fer benzina i omplir el dipòsit aprofitem per inflar al màxim (dins les pressions màximes permeses i recomanades pels fabricants) els neumàtics i aprofitem per comprovar l'estat de la roda de recanvi si el nostre vehicle en disposa.

A més a més, és important que protegim la carrosseria i elements exteriors del nostre cotxe o moto de la brutícia i les possibles inclemències meteorològiques, i no seria mala idea protegir el vehicle amb una funda o manta en cas d'aparcar al carrer o en un espai a l'aire lliure, amb l'objectiu de protegir-lo de l'exposició prolongada al sol, al vent o la pluja, o a la brutícia que s'acumula durant els primers dies de primavera a causa de la pol·linització.

Amb tot, el més important és que protegim el més bàsic i que ningú pot resoldre amb diners: la nostra salut i la de les persones que ens envolten. Per tant, no recomanem sortir expressament al carrer per fer aquestes comprovacions si realment podem prescindir del vehicle al llarg de tot el confinament.