Un conductor s'escapa de les flames a Califòrnia [Vídeo]

És un dels vídeos més impressionants de l'any, i ens serveix per recordar què s'ha de fer i què no s'ha de fer si ens trobem en una situació similar al nostre país (esperem que mai arribem a patir incendis de la magnitud dels californians).

L'autor del vídeo, Brynn Parrott Chatfield, era a casa seva a Paradise, uns 150 quilòmetres al sud de Sacramento, quan el foc ha arribat literalment a la porta de casa seva. Sense temps a reaccionar ni a pensar gaire, ha agafat el cotxe i la seva família i ha fugit cames ajudeu-me per escapar-se de les flames. El vídeo és realment espectacular.

Convé que recordem com s'ha actuar si ens trobem mai en una situació similar a casa nostra. En primer lloc, cal fer cas de les indicacions dels bombers, la policia i els serveis de protecció civil, i evacuar amb temps casa nostra si així ens ho demanen les autoritats.

Si tot i així el foc ens sorprèn al volant, cal que mantenim l'atenció a les indicacions viàries o la presència d'altres vehicles malgrat la mala visibilitat, conduir amb tanta calma com sigui possible i comunicar la nostra posició en tot moment a amics, familiars o serveis d'emergències.

Pel que fa a la seguretat del vehicle, cal circular amb els llums encesos (fixeu-vos que dins l'incendi sembla de nit a causa de la cendra i el fum), les finestres tancades i el sistema d'aire condicionat en mode 'recirculació' d'aire, per evitar que entri fum dins l'habitacle. Per acabar, us deixem un enllaç dels Bombers en què s'explica què cal fer en cas d'incendi forestal.