Toyota construirà una ciutat sostenible al Japó

És una de les grans atraccions del CES: Woven City és un projecte de ciutat connectada i intel·ligent que Toyota construirà al Japó durant el 2021 com a camp de proves i laboratori vivent per avançar-se a les necessitats i les possibles solucions de les societats urbanes del futur.

Aquesta ciutat serà objecte de proves de mobilitat autònoma, robòtica, intel·ligència artificial, cases intel·ligents i electrodomèstics connectats gràcies a la xarxa 5G i a l’internet de les coses, que permetrà investigar i avançar en una ciutat connectada en nodes i xarxes creuades. A més, l’única font d’energia de la ciutat serà l’hidrogen, un combustible molt utilitzat per Toyota, fins al punt de creure que serà el combustible del futur.

Woven City serà una ciutat real amb tres tipus de carrers. Un primer tipus de carrers està reservat als vehicles ràpids, com ara cotxes o motocicletes impulsats per hidrogen, com el seu Toyota Mirai. Un segon tipus de carrers es reserva per a vehicles lents, com ara bicicletes o patins, i un últim tipus de carrers es reserva per als vianants.

Aquest experiment també permetrà provar nous dispositius de seguretat per disminuir l’accidentalitat dins dels espais urbans, amb vehicles, electrodomèstics i edificis connectats entre ells i compartint informació per fer més fàcil la vida de les persones.