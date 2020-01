Toyota cridarà a revisió 3,4 milions de cotxes per un defecte a l’airbag

Toyota cridarà a revisió més de 3,4 milions de cotxes a tot el món després d'haver detectat un problema electrònic que podria fer que els airbags dels cotes afectats no s'activessin correctament en cas d'impacte.

Els vehicles afectats corresponen als models de Corolla fabricats entre els anys 2011 i 2019, els Matrix fabricats entre el 2011 i 2013 i els Avalon fabricats entre el 2012 i el 2018. Tots els models estan orientats al mercat nord-americà, cosa que explica que 2,9 milions de cotxes afectats fossin venuts als Estats Units.

La possible deficiència dels models afectats la va descobrir l'Agència Nacional de Seguretat del trànsit (NHTSA) dels Estats Units. Segons un estudi seu, en cas de xoc frontal una sobrecàrrega elèctrica feia que l'airbag del conductor no s'obrís de manera adequada.

Val a dir que aquest problema amb els airbags no és tan sols de Toyota, perquè l'empresa subministradora d'aquests elements (TRW Automotive Holdings) també va subministrar els seus productes a altres fabricants com Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Mitsubishi o Kia, que ja han cridat a revisió més de 2,5 milions de cotxes entre els anys 2016 i 2019.

La reparació del sistema defectuós no és gaire complicada. Només cal instal·lar un nou filtre i el cablejat corresponent entre l'airbag i el seu mòdul de control per solucionar el problema. De moment Toyota no ha reconegut cap mort relacionada amb aquesta incidència, però ha avançat que avisarà els propietaris dels cotxes afectats en una campanya de reparació que començarà a mitjans de març.