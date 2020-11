Tesla responsabilitza als seus clients xinesos dels defectes dels Model S i Model X

Tesla haurà de cridar a revisió a més de 30.000 Model S i Model X venuts a la Xina durant els darrers cinc anys després que el govern xinès hagi obligat al fabricant de cotxes elèctrics a atendre l’allau de reclamacions que li han arribat a causa d’incidències relacionades amb les suspensions dels seus vehicles.

El problema en concret afecta als Model S i Model X venuts a la Xina entre els anys 2013 i 2017 i que presenten problemes en el sistema de suspensió, amb reclamacions que daten des de l’any 2015. L’origen d’aquesta incidència és el trencament del braç superior posterior de la suspensió de les rodes posteriors, que es pot trencar per unimpacte o després de superar sots o clots del paviment a certa velocitat.

Amb tot la marca d’Elon Musk ha publicat una carta a les autoritats de seguretat de trànsit dels Estats Units (la NTHSA) on declina tota responsabilitat en les averies produïdes pels clients xinesos i els culpa per un mal ús del vehicle, assenyalant la manera de circular dels conductors xinesos, més maldestre i propensa als xocs o impactes que no pas els conductors europeus o nord-americans, on els mateixos vehicles no han registrat aquesta incidència.

Tot i que no és el primer cop que Tesla ha de cridar a revisió alguns dels seus cotxes per defectes de fabricació o disseny, aquest és el primer cop que la marca californiana imputa una possible averia o defecte als seus clients i a la manera de conduir d’un col·lectiu concret, i també és especialment cridaner que només cridi a revisió els Model S i Model X fabricats fins el 2017, la qual cosa fa pensar que a partir d’aquell moment la marca hauria fet algun ajustament en el sistema de suspensió que podria haver resolt aquesta incidència.