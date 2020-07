Tesla, la marca amb menys qualitat del mercat segons JD Power

JD Power és una consultora i analista del mercat molt influent amb seu als Estats Units, i els seus rànquings anuals són esperats i molt respectats pel sector automobilístic i la premsa especialitzada. Els seus llistats són sempre un focus d'atenció molt important, perquè al llarg dels últims anys no és estrany veure com marques amb molt de prestigi no arriben a assolir les expectatives que genera el seu nom o el preu dels seus productes, però el rànquing de qualitat 2020 ha fet saltar totes les alarmes, ja que per primer cop Tesla ha quedat com la marca pitjor classificada de la seva llista en els índexs de qualitat percebuda pels clients.

Per fer aquest estudi JD Power analitza uns 87.000 cotxes nous als Estats Units i en fa una enquesta als propietaris durant els primers tres mesos per intentar tenir una mostra significativa de la satisfacció i qualitat percebuda pels clients dels cotxes nous al mercat nord-americà.

El rànquing de qualitat del 2020 el lideren Dodge i Kia, amb 136 problemes per cada 100 unitats, en un empat entre la marca nord-americana (és el primer cop que una marca local lidera el rànquing JD Power) i els coreans, que són per sisè any consecutiu al capdamunt del rànquing de qualitat de JD Power.

Tesla, per la seva banda, tanca la classificació amb 250 problemes per cada 100 cotxes nous, o el que vindria a ser el mateix: cada propietari d’un Tesla nou reporta una mitjana de 2,5 problemes o errors en el seu cotxe nou.

Els autors de l’estudi han anunciat també que Tesla ha intentat impedir que realitzessin l’enquesta als propietaris de Tesla nous en 15 estats dels EUA, així que JD Power s’ha vist obligat a extrapolar els resultats obtinguts en els altres 35 estats nord-americans per poder fer el seu estudi.

Tot i que aquest estudi és força significatiu –no hauria de ser casual que Kia encapçali el rànquing sis anys consecutius o que les marques asiàtiques ocupin la majoria dels primers llocs de la classificació any rere any–, no es pot perdre de vista que els problemes que sovint es reporten no són gaire greus, i sovint tenen molt a veure amb desajustaments de l’aparell d’infoentreteniment, ajustaments, insonorització o altres elements tecnològics dels cotxes nous més que no pas en greus problemes de mecànica.

Pel que fa a models, el cotxe amb més bona puntuació obtinguda és el nou Chevrolet Sonic (un cotxe que no està a la venda a Europa) seguit a certa distància de l’Audi A3, el BMW Sèrie 8 o el Ford Mustang.