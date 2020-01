Un milió de dòlars de recompensa per 'hackejar' un Model 3

Tesla és una companyia diferent. Conscients dels riscos dels sistemes operatius dels seus cotxes autònoms, els californians han decidit organitzar un concurs amb diversos premis en metàl·lic (que en total sumen un milió de dòlars i un Model 3) per a aquells hackers o pirates informàtics que puguin trobar esquerdes i debilitats en el sistema de seguretat que utilitza Tesla als seus vehicles.

Aquest concurs, organitzat per Trend Micro, se celebrarà a la ciutat canadenca de Vancouver entre el 18 i el 20 de març i comptarà amb diverses categories, entre les quals hi figura la de l’automòbil connectat, elèctric i autònom.

We're excited to announce #Pwn2Own Vancouver 2020 with new categories and returning partners, #Microsoft & @Tesla along with sponsor @VMware. More than $1,000,000 USD available - plus a Model 3! Details at https://t.co/eiZOb281Bk #P2OVancouver