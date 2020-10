Tesla admet un defecte de fabricació del Model 3

Després d’una campanya que ha tingut cert ressò a les xarxes socials, Tesla ha admès que totes les unitats del Model 3 fabricades abans del 21 de maig del 2019 a la seva gigafàbrica de Fremont (EUA) tenen un defecte de fabricació que pot provocar que el para-xocs posterior es desprengui de la carrosseria del vehicle fins i tot quan aquest està en marxa.

Segons reconeix la marca, tots els Model 3 fabricats abans de la data assenyalada poden perdre el para-xocs quan circulen per trams d’asfalt humit o mullat o fins i tot al creuar bassals o petites acumulacions d’aigua.

Aquest fet és especialment perillós si el cotxe afectat circula per autopistes o autovies amb condicions meteorològiques adverses com ara boira o pluja intensa, ja que un objecte tan gran com el para-xocs posterior del Model 3 pot ser un element perillós que origini un accident amb conseqüències serioses per a la resta d’usuaris de la via.

La marca californiana també ha anunciat que substituirà de franc la peça defectuosa a tots els propietaris afectats, que poden ascendir a desenes de milers d’unitats del Model 3 venudes a tot el món.

Amb tot, aquest no és el primer cop que la qualitat de fabricació dels cotxes elèctrics de Tesla està en el punt de mira, ja que són diversos els clients que s’han queixat de la pobra execució dels acabats dels seus cotxes, amb incidents tan surrealistes com ara sostres que es desenganxen de la carrosseria o motllures que no suporten gaire bé el pas dels anys.