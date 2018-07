Tècniques de conducció per viatjar en família

Primer de tot cal tenir clar que marxar de viatge en cotxe amb tota la família forma part de les vacances i cal que aquest trajecte es converteixi, en la mesura del que sigui possible, en una part divertida del viatge.

Ara bé, és inevitable que adults i nens pateixin cansament, marejos i fins i tot vòmits durant els trajectes per carretera. Per intentar minimitzar-los podem intentar adaptar la nostra conducció a les autopistes i carreteres del país.

D’entrada caldrà que escollim bé l’hora de sortida -intentant viatjar a primera hora del matí o última del vespre, quan menys calor fa i hi ha menys radiació solar- i evitar alguns aliments que poden ser poc digeribles (làctics i aliments flatulents) les dues hores abans de començar un llarg trajecte per la carretera. A més caldria que preparéssim el cotxe uns minuts abans de fer-hi pujar la família encenent el motor i accionant l’aire condicionat per oferir una temperatura de confort dins l’habitacle.

Un cop en marxa és del tot convenient que, en la mesura del que sigui possible, escollim autopistes i autovies en detriment de carreteres convencionals. Les autopistes i autovies ens permeten mantenir una velocitat constant i uniforme, haurem de realitzar menys avançaments i el seu traçat és menys accidentat. És del tot recomanable que un cop circulant pel carril dret accionem el control de creuer per mantenir la velocitat constant i només abandonar el carril dret per efectuar avançaments als vehicles més lents com autocars o camions.

Si hem de circular per una zona revirada caldrà que practiquem una conducció relaxada i evitant al màxim les frenades i accelerades sobtades o els cops de volant que provoquen oscil·lacions de la carrosseria. A menor velocitat i més delicades a l’hora de traçar revolts es produeixen menys forces a l’interior de l’habitacle i per tant les possibilitats de patir un mareig són menors. A més, no tenim cap pressa: recordem en tot moment que estem de vacances. Aquest principi també val per efectuar un avançament a un camió, grup ciclista o tractor a la carretera: caldrà que esperem el moment adient i reaccionem amb una maniobra suau i segura.

Estem de vacances, i el camió, tractor o bicicleta que ens empipen tant ja marxaran o trobarem un lloc on avançar-los amb seguretat

Caldrà planificar també les aturades al llarg del viatge. Tenint clar que haurem de parar cada dues hores a descansar i estirar les cames pot ser una bona idea planificar el trajecte i desviar-nos una mica si convé per visitar algun poble interessant, apropar-nos a un restaurant o senzillament descansar en un parc, bosc o espai natural.

Per últim convé recordar que l’elecció de la música també és un element important per contribuir al benestar dels ocupants del cotxe. Escollir una banda sonora tranquil·la i que agradi a tots els passatgers a un volum adequat afavoreix molt la tranquil·litat del viatge.