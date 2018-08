Tauletes i mòbils al cotxe: ajuden o maregen?

La majoria de mares i pares portem el telèfon i la tauleta ben carregats de bateria per mirar de distreure als petits -o no tant petits- en els trajectes llargs. Ara bé, la major part de vegades no afavorim la desaparició dels marejos, si no que en realitat els estem afavorint quan utilitzem un dispositiu mòbil durant el trajecte.

L’explicació és ben senzilla: el mareig en el cotxe o cinetosi (el seu nom tècnic) es produeix a causa del trastorn entre la descoordinació entre el cos humà, que es manté quiet, i la sensació de moviment que rebem al nostre voltant.

El fet de centrar la mirada i l’atenció en un sol punt com la tauleta o el mòbil (o un llibre de contes) fa que aquesta descoordinació sigui més pronunciada i afavoreix l’aparició de marejos i malestars.

Els nens i nenes són més propensos a patir marejos, tot i que no pocs adults també en pateixen. La raó és que al haver d’ocupar les places posteriors i tenir menys alçada que un adult, els nens i nenes no poden fixar gaire la mirada en el paisatge, generant més sensació de tancament i augmentant la descoordinació entre moviment cinètic del cotxe i el cos aturat.

Amb els anys -especialment a partir de l’adolescència- la cinetosi acostuma a desaparèixer en la major part dels casos, i no serà estrany veure adolescents o joves utilitzant el seu mòbil en una carretera de revolts sense patir el més mínim mareig. Ara bé, si sou adults propensos a patir marejos en el cotxe, és del tot convenient que seieu en la plaça davantera, eviteu llegir o mirar gaire el telèfon o la tauleta i fixeu la mirada en el paisatge canviant mentre gaudiu del viatge per carretera.