Suda, el cotxe elèctric xinès que no has de comprar

El Suda SA01 és un cotxe elèctric xinès que es ven a Alemanya des de fa uns mesos. Els asiàtics confiaven que la seva carrosseria sedan de tres volums i els 200 quilòmetres d’autonomia que permeten les seves bateries de 39,5 kWh serien prou per fer encaixar el seu producte al cor d’Europa.

Aquest cotxe elèctric d’un sol motor de 80 kW (l’equivalent a 109 CV tradicionals) havia de ser la punta de llança del desembarcament de la marca xinesa al Vell Continent. A més, el Suda SA01 té un preu d’escàndol: el seu preu base és de 18.990 euros, però acollint-se a les diverses ajudes i promocions del govern alemany els clients poden adquirir aquest cotxe per poc més de 10.000 euros, un preu realment competitiu.

Amb tot, el Suda SA01 és un fracàs comercial majúscul ja des dels primers mesos de la seva comercialització. Els xinesos ofereixen un cotxe elèctric molt barat, sí, però a costa d’estalviar en elements de seguretat, rigidesa i protecció dels ocupants. Sense anar més lluny, aquest cotxe elèctric xinès no té assistent de frenada d’emergència ni control d’estabilitat i ni tan sols un element tan bàsic com airbags per a tots els ocupants del vehicle.

Neumàtics xinesos amb poca adherència, frens de dubtosa resistència a un ús intensiu i absència d'ESP i absència d'airbags: què pot sortir malament?

El seu equipament de seguretat és tan pobre que ni tan sols es pot homologar per vendre’l en sèrie a la Unió Europea, cosa que ha obligat els xinesos a buscar un pla B i homologar-lo mitjançant sèries limitades (les normes de seguretat comunitàries són molt més laxes amb aquests vehicles) per poder obtenir la llicència pertinent per comercialitzar el Suda SA01 a Europa.

Amb tot, l’ADAC –el club automobilístic més gran d’Europa– ha sotmès el Suda SA01 a diverses proves d’impacte frontal amb un resultat realment dantesc que es pot observar en un vídeo penjat al seu canal de YouTube. Com a epitafi final caldria fer una reflexió sobre com la UE pot arribar a permetre que aquests vehicles (que són un perill públic per als ocupants del cotxe i la resta de vehicles i vianants) puguin estar homologats per circular i sobretot si un executiu com l’alemany ha de pagar amb diners públics (les ajudes per comprar cotxes elèctrics no deixen de ser partides pressupostàries) destinats a promocionar els cotxes de zero emissions.