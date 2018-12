El Servei Català de Trànsit tindrà un helicòpter operatiu a partir de l’1 de gener

El Servei Català de Trànsit (SCT) tindrà un nou helicòpter de tipus Pegasus equipat amb un radar d'última generació i pràcticament infal·lible (amb un marge d’error inferior a un 1%) que podrà controlar trams sencers de les carreteres del país des de l’aire.

Aquest helicòpter també podrà prendre imatges estàtiques amb un marge d’error molt baix i amb un camp de visió o actuació d’uns dos quilòmetres. És a dir, que l’helicòpter Pegasus pot caçar infractors sense que aquests ni tan sols s’hagin adonat que han estat observats.

L’helicòpter del Servei Català de Trànsit, que estarà operatiu a partir de l’1 de gener del 2019, ha costat més de mig milió d’euros, una inversió que els responsables de trànsit creuen justificada gràcies a l’eficàcia que esperen obtenir en la lluita contra les infraccions viàries.

L’helicòpter del SCT té una velocitat punta de 150 km/h i una autonomia màxima d’unes dues hores i mitja de vol, temps suficient per cobrir bona part del territori català. A més a més, aquest helicòpter Pegasus podrà operar des de diverses bases, on podrà omplir el dipòsit i realitzar diversos serveis aeris en un mateix dia.

Però aquest helicòpter no només és capaç de capturar infractors a velocitats de fins a 360 km/h, si no que també pot fotografiar o enregistrar infraccions com avançaments en zones prohibides o fins i tot detectar si el conductor i el seu acompanyant circulen o no amb el cinturó de seguretat degudament cordat.