Les marques de cotxe més fiables segons l’OCU

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet públic un rànquing amb les marques més fiables segons les opinions dels seus usuaris a Espanya, Portugal, França, Itàlia i Bèlgica.

Els resultats de l’estudi -que no tenen més base que l’experiència personal dels enquestats i per tant poden estar sotmesos a prejudicis o idees preconcebudes- repeteixen alguns tòpics: les marques més ben valorades són les asiàtiques (en especial les japoneses), mentre que les italianes i americanes del grup FCA (Fiat-Chrysler) són les que surten pitjor parades de l’estudi.

Les 10 marques més fiables segons l’OCU (sobre 100 punts) Lexus 95 Honda 93 Porsche 93 Toyota 93 Mitsubishi 92 BMW 91 Audi 91 Mazda 91 Jaguar 91 Kia 90

A banda de les marques japoneses i coreanes (Lexus, Honda, Mitsubishi, Mazda, Kia i Subaru) el rànquig també confirma la idea que les marques ‘Premium’ alemanyes (Porsche, BMW i Audi) es col·loquen entre les més fiables del mercat. Per últim, és curiós l’ascens de Jaguar, una marca històricament associada a alguns defectes de qualitat i fabricació -sobretot al seu país d’origen, el Regne Unit- i que els europeus del sud col·loquen com una de les marques més fiables del mercat.

Una de les dades que més sobten de l’estudi de l’OCU és que el 90% dels espanyols enquestats afirma seguir al peu de la lletra el manteniment dels seus vehicles, una xifra que xoca bastant amb altres estudis publicats.

Per tipologia d’avaries, els problemes elèctrics, amb un 19% dels casos, i els problemes amb el sistema de frenada, amb un 8% del total, són les causes més freqüents de visites als tallers, segons els enquestats.

Les marques menys fiables segons l’OCU Lancia 86 Chevrolet 86 SsangYong 85 Opel 85 Land Rover 85 Saab 85 Fiat 84 Alfa Romeo 83 Chrysler 82 Dodge 80

Per acabar, l’enquesta de l’OCU apunta que els cotxes híbrids gaudeixen de més fiabilitat que no pas els cotxes de motor tèrmic convencional. Els models híbrids Yaris i Prius (tots dos de Toyota) encapçalen el seus segments en matèria de fiabilitat. Per contra l’estudi apunta que els cotxes dièsel són bastant menys fiables que les mecàniques de benzina.