Nou accident mortal en un Tesla que circulava en mode autònom

El 23 de març, un Tesla Model X va tenir un accident mortal en una autopista californiana. Per motius que encara no se saben, el SUV autònom va xocar contra un mur mitjancer de formigó, després contra dos cotxes que circulaven per l'autopista i,finalment, va incendiar-se per un problema d'estanquitat de les bateries d'ions de liti.

De mica en mica, es van sabent més dades de la investigació de l'accident mortal, i no són gens bones per a Tesla. Segons ha reconegut la companyia fundada per Elon Musk, el Model X circulava en mode autònom –amb el pilot automàtic activat– en el moment del xoc amb el mur de l'autopista.

Segons explica Tesla, però –que ja ha pogut recuperar i analitzar les dades de la centraleta del vehicle accidentat–, el cotxe va enviar senyals visuals i acústics al conductor sis segons abans de la col·lisió, però no va reaccionar. Tot i l'omissió humana, cal recordar que els sistemes de frenada autònoma i direcció del cotxe van fallar per motius que encara no se saben.

Val la pena recordar que els Model X només arriben al nivell 2 sobre 5 de conducció autònoma (el Volvo XC90 d'Uber arriba al nivell 4) i que a les instruccions del cotxe s'especifica que el conductor no pot desentendre la conducció del vehicle.

Ara bé, les conclusions d'aquest segon accident mortal de Tesla, sumades a la crida a revisió de més de 123.000 Model S per un problema a la direcció, estan provocant unes fortes caigudes borsàries de les accions de Tesla a Wall Street. Aquestes caigudes podrien ser encara més fortes si l'autoritat del transport dels Estats Units, la NTSB, conclou la investigació amb un dictamen desfavorable als californians.