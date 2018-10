Més de la meitat dels conductors cometen infraccions a l’autopista

Un estudi de la multinacional Abertis efectuat al tram de l’AP-7 entre les localitats de Salou i Puçol (País Valencià) i que analitza el comportament de més de 58.000 turismes i 112.000 camions i altres vehicles pesants revela que més de la meitat dels conductors (el 53’1%) no utilitza els intermitents per senyalitzar la maniobra de canvi de carril en un avançament. Aquí no acaba la cosa, ja que el 67% dels conductors no activa els intermitents de nou un cop efectuat l’avançament per indicar que torna al carril d’origen.

Aquesta és només una de les dades que mostra l’estudi, que també conclou que el 3’4% dels conductors utilitza el telèfon mòbil per enviar missatges o gestionar aplicacions mentre està conduint. Tot que la xifra pugui semblar petita, suposa que cada 20 minuts circula un cotxe per l’autopista en el qual el seu conductor no presta atenció a la carretera si no que circula mirant el seu telèfon mòbil. Pel que fa als dispositius de retenció com els cinturons de seguretat l’estudi revela que el 10% dels ocupants de les places posteriors viatja sense cordar-se els cinturons de seguretat reglamentaris.

A més a més l’informe d’Abertis titulat ‘Observatori sobre comportaments dels conductors a la xarxa d'autopistes’ conclou també que el 38’1% dels conductors supera el límit de velocitat establert a l’autopista, que és de 120 km/h.

Per acabar, l’estudi apunta també que el 14% dels conductors circula indegudament pel carril esquerre sense estar efectuant cap avançament i amb els carrils de la dreta lliures, i que el 20% dels conductors no manté una distància de seguretat adequada, i que podria originar una topada o col·lisió amb el vehicle precedent en cas d’haver de realitzar una frenada d’emergència.