Fumar al volant: un risc real?

La prohibició de fumar al volant a Catalunya a partir del 2020 ha encès un debat entre partidaris i detractors de fumar dins dels cotxes particulars. A banda dels efectes nocius per a la salut del fumador i de les persones que l’envolten, fumar al volant incrementa el risc de patir un accident, tal com demostren diversos estudis de la DGT, que xifren en un 5% el total d’accidents originats pel fet de fumar al volant, i que remarquen que un conductor fumador té un 16,7% de risc de patir un accident, enfront del 7% dels conductors no fumadors.

En primer lloc, fumar al volant fa que el conductor resti la seva atenció al volant durant més de quatre segons. Els conductors triguen uns 4,2 segons de mitjana a obrir un paquet de tabac, agafar un cigarret i encendre'l, i aquest temps a una velocitat de 100 km/h suposa més de 113 metres sense parar prou atenció a la carretera.

A més a més, el conductor quan fuma ocupa una de les seves mans hàbils amb el cigarret, i això fa que en molts casos hagi de maniobrar amb una sola mà o amb totes dues si es col·loca el cigarret als llavis. En aquest cas augmenta el risc que la cendra calenta li caigui a sobre i l’hagi d’espolsar –i aparti l’atenció del que passa a la carretera– i augmenta el risc de cremades originades pel cigarret.

En segon lloc, el fet de fumar fa que el conductor disposi de menys visibilitat al volant, ja que el fum que origina el tabac –fins i tot amb les finestres obertes– fa que es redueixi la capacitat visual del conductor.

Per acabar, i tot i que sembla obvi, és important recordar que fumar augmenta en un 50% les probabilitats de patir un incendi al cotxe, ja que la gasolina o els entapissats del cotxe són materials inflamables que convé allunyar dels cigarrets encesos.

Encara n'hi ha més, ja que molts fumadors llencen les burilles enceses dels cigarrets per la finestra, fet que incrementa el risc d’incendi en l’entorn natural o a altres vehicles. A més, l’acció de llençar un cigarret encès per la finestra suposa una multa de 200 euros i quatre punts del carnet de conduir.