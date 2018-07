França redueix la velocitat màxima a les carreteres secundàries

Des d’ahir la velocitat màxima permesa a la xarxa de carreteres secundàries franceses és de 80 km/h, quan fins ara la velocitat màxima permesa a les carreteres amb un carril per sentit i sense separador central era de 90 km/h.

La meitat dels morts per accident de trànsit a França es produeixen a les carreteres regionals i locals, amb un carril per cada sentit, i sense cap separador físic entre els dos sentits de la marxa. Amb la nova iniciativa l’executiu de Macron vol reduir unes 400 morts i uns 5.000 ferits greus cada any.

La mesura ha obert un intens debat entre els partidaris i els detractors de reduir els límits de velocitat a les carreteres franceses

Encara és aviat per saber si la nova normativa serà capaç de reduir la sinistralitat a la xarxa de carreteres secundàries, ja que molts mitjans francesos apunten a la falta d’inversió i el mal estat de les carreteres i la seva senyalització com un factor tan rellevant com el de la velocitat dels turismes, i acusen aquesta iniciativa de populista i recaptatòria.

La resta de límits de velocitat seguiran igual: els turismes estan limitats a 130 km/h per autopistes i autovies (110 km/h en cas de pluja o visibilitat reduïda), 110 km/h en autovies urbanes i carreteres ràpides amb més d’un carril per sentit i una separació física entre els sentits i 50 km/h en trams urbans o quan la visibilitat és molt limitada (per sota dels 50 metres).