Ford revisarà 1,4 milions de cotxes als Estats Units i el Canadà

Ford cridarà a revisió a més de 1.400.000 Fusion (equivalent americà del que aquí coneixem com a Mondeo) i Lincoln MKZ -tots ells als Estats Units i el Canadà- per un problema amb la columna de la direcció. La marca nord-americana ha detectat una deficiència que podria, en un cas extrem, arribar a separar el volant de la columna de direcció.

Els cotxes afectats es van fabricar entre el 2014 i el 2017, i el problema -fàcilment localitzable- rau en el cargol que subjecta el volant amb la resta de la columna de direcció. Aquesta peça es pot afluixar amb el temps i en casos extrems, separar el volant de la resta de la columna, com ja ha passat com a mínim en una ocasió reconeguda per Ford.

Aquest defecte podria arribar a desacoblar el volant de la direcció

La marca vol evitar futurs accidents i les conseqüents reclamacions dels clients afectats i substituirà el cargol original per un de més llarg de tots els cotxes fabricats entre 2014 i 2017 i venuts als Estats Units i Canadà (poden haver-hi algunes unitats afectades a Mèxic).

La reparació serà gratuïta, i no hauria de ser excessivament llarga, ja que és una operació en la qual es pot substituir el cargol original per un de més llarg en mitja hora. Ara bé, aquest podria ser un cop mortal per al Fusion (Mondeo al nostre país), ja que Ford n’estava avaluant la continuïtat en el mercat de cara als pròxims anys.