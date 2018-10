Europa prohibeix els neumàtics poc eficients

Ja fa uns anys que l'etiqueta dels neumàtics ens ajuda a l'hora de decidir quins hem de comprar per substituir els vells del cotxe o la moto, perquè es tracta d'un element de desgast que incideix directament sobre la seguretat del vehicle i dels seus ocupants.

Tots els neumàtics que es venen al nostre país disposen d'un distintiu anomenat etiqueta europea del neumàtic que conté diverses informacions rellevants per al vehicle, com ara l'estalvi de combustible, el nivell de sonoritat o l'eficàcia sobre asfalt humit o moll.

La primera columna de l'etiqueta ofereix una classificació que va de la lletra A fins a la G, acompanyada d'una escala de colors. De manera molt semblant a les etiquetes d'eficiència energètica, avalua el nivell de resistència i fricció del neumàtic: com més elevat sigui, més consumirà el cotxe, i tindrà índexs d'emissions superiors. De fet, la diferència del mateix cotxe amb uns neumàtics o uns altres pot ser de fins a 0,6 litres cada 100 quilòmetres. Si multipliquem aquesta xifra d'estalvi per les desenes de milers de quilòmetres que pot durar un joc de neumàtics, veurem que a la llarga es pot amortitzar el sobrecost amb certa facilitat.

La segona columna, que també es mesura amb la mateixa escala de lletres que la primera, indica l'adherència dels neumàtics sobre superfície molla o humida i pot significar diferències de fins a 18 metres de distància de frenada entre un neumàtic A i un G.

Finalment, la part inferior de l'etiqueta mesura el soroll exterior del neumàtic expressat en decibels (dB) i va acompanyat d'una, dues o tres ones acústiques. Arribats a aquest punt, convé tenir clar que és possible que les normatives europees prohibeixin els neumàtics amb tres ones acústiques, perquè generen un soroll fins a 4 vegades superior al d'un neumàtic de baixa sonoritat.

La nova normativa

Però a partir de l'1 de novembre estarà prohibit per llei comprar neumàtics amb classificació baixa (lletres F i G) del nivell de resistència i fricció. Aquesta mesura vol incidir sobre el consum de carburant i les emissions dels vehicles, però no té en compte les necessitats específiques de cada tipus de vehicle.

I és que un totterreny de debò necessita uns neumàtics durs i amb tacs per afrontar amb garanties els obstacles que pot trobar a la muntanya, o un vehicle esportiu pot utilitzar uns neumàtics 'semi-slick', que augmenten el consum de carburant però ofereixen una adherència i capacitat de frenada espectaculars, ideals per a cotxes o motos potents i de caràcter esportiu. De fet, un Audi RS6 o un BMW M3 com els que hem provat portaven aquest tipus de neumàtics, una autèntica garantia a l'hora de circular per trams revirats o carreteres de muntanya. Amb la nova normativa aquests neumàtics només es podran fer servir al circuit o en competicions tancades al trànsit obert.

Fabricants de neumàtics i milers de consumidors s'han mostrat en desacord amb la nova normativa comunitària, perquè creuen que és fruit d'un dictat polític populista, més que no pas d'una necessitat real i efectiva, i creuen que fins i tot pot anar en contra de la seguretat dels conductors.