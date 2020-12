Elon Musk promet que Tesla oferirà conducció autònoma total l’any vinent

L’escala de la conducció autònoma té cinc estadis o nivells, dels quals el cinquè i últim pressuposa que els vehicles es poden desplaçar de manera totalment autònoma, sense cap mena d’interacció per part dels humans. Actualment tots els fabricants i la legislació només permeten assolir el nivell 2 sobre 5 en l’escala de la conducció autònoma, tot i que diverses marques -com Tesla- segueixen treballant per millorar el sistema i permetre que els vehicles circulin sense interacció humana.

En aquest sentit el propietari i fundador de Tesla, el sud-africà Elon Musk, ha anunciat que la seva marca estrenarà un nou mode de conducció autònoma anomenat Full Self Driving aquest 2021, per bé que en cap cas aquest mode, una evolució del sistema Autopilot actual i que ja hem pogut provar a la xarxa viària catalana, suposarà un nivell 5 en l’escala de la conducció autònoma, ja que seguirà necessitant la intervenció humana.

Alguns propietaris de Tesla als Estats Units ja disposen d’aquest sistema en fase de proves, o versió beta, i per bé que sembla un gran salt endavant en les possibilitats de la conducció autònoma, encara requereix que el conductor segueixi amb les mans al volant i amb la mirada atenta al que passa a l’asfalt.

També convé recordar que la conducció autònoma de nivell 3 o 4 (que sembla que és la que correspondrà al sistema Full Self Driving de Tesla) encara no s’ajusta a les legislacions de diversos països occidentals, com ara el nostre, on està prohibit fer ús de cap sistema o mode de conducció autònoma desentenent-se del que passa a la carretera, ja que els conductors no es poden distreure en cap moment mentre el seu vehicle estigui en funcionament.