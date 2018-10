Dos guàrdies civils es filmen circulant temeràriament [Vídeo]

Una parella de guàrdies civils formada per un capità i un agent ras ha estat enxampada després de gravar-se circulant de manera temerària pel pàrquing de la seu central de la Guàrdia Civil al carrer de Guzmán el Bueno de Madrid.

Els dos agents es van gravar en un vídeo que van compartir amb altres companys i que després es va estendre per les xarxes socials i es va fer viral. El guàrdia civil més jove és qui està al volant del seu cotxe particular (per les imatges i el so podem deduir que és un MINI John Cooper Works), mentre que el capità es dedica a gravar l’escena amb el seu telèfon mòbil.

En el vídeo els agents mostren una actitud impròpia d’uns agents de l’autoritat i fins i tot bromegen amb el fet de desactivar el control de tracció per fer sobrevirar més el cotxe, i es lamenten que un altre cotxe -d’un company del seu cos- els hagi “tallat el rotllo” a la planta -1. Arribats a aquest punt, cal recordar que mai hem de desconnectar el control de tracció en un terra que rellisca com el d’un pàrquing, i molt menys conduir de manera imprudent en un espai públic.

La Guàrdia Civil ja ha obert un expedient lleu als dos agents que els podria suposar una suspensió de sou i feina d’entre dos i quatre dies. Una sanció molt lleu, tenint en compte que també podria sancionar l’excés de velocitat (la màxima genèrica en un aparcament és de 10 km/h i els agents fàcilment multiplicaven per cinc o sis aquesta prohibició) i la corresponent pèrdua de punts del carnet.