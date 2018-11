La DGT vol que els patinets elèctrics més potents disposin d'assegurança, matrícula i permís de conduir

La polèmica per l'ús i la convivència dels patinets elèctrics amb els vianants ha pujat de to les últimes hores després d'haver transcendit la primera víctima mortal per atropellament d'un d'aquests vehicles a Esplugues de Llobregat l'agost passat.

La normativa que prepara la DGT és molt semblant a la que ja fa servir l'Ajuntament de Barcelona, i prohibirà que els patinets elèctrics circulin per les voreres i que superin els 25 km/h de velocitat punta.

El reglament actualment en vigor a Barcelona obliga aquests vehicles a circular pels carrils bici i només permet circular per la vorera als patinets de joguina, anomenats 'hoverboard', que arriben a una velocitat màxima de 6 km/h.

El nou Reglament de Vehicles

Però les modificacions de la DGT no s'acaben aquí, perquè el nou Reglament de Vehicles que està preparant podria suposar que alguns d'aquests aparells elèctrics necessitin una matrícula i un permís de conducció per circular.

La DGT classificarà els patinets en quatre grans categories, en funció de la potència i velocitat punta dels vehicles. Els vehicles de categoria superior o més potent, anomenats L1e, s'equipararan legalment als ciclomotors i necessitaran matrícula, assegurança i permís de conduir per circular, a banda que tindran limitada la velocitat màxima a 45 km/h.

Tipus de patinets elèctrics Joguines: patinets o 'hoverboards' amb velocitat punta de fins 6 km/h, que podran circular per la vorera i no requereixen cap permís. Vehicles de mobilitat personal (VMP): patinets o 'segways' amb una velocitat màxima de fins a 25 km/h, que hauran de circular obligatòriament pels carrils bici o per l'asfalt, i mai per les voreres. Bicicletes elèctriques: poden circular per qualsevol carril o via, però no per la vorera. Vehicles L1e: vehicles elèctrics de fins a 45 km/h que hauran de circular obligatòriament per la calçada, mai pel carril bici.

Amb tot, el nou paquet normatiu que prepara la DGT arriba tard, perquè la seva absència deixa tota la responsabilitat legislativa als consistoris, i el fet que els patinets elèctrics encara no siguin considerats un vehicle fa que en cas d'accident mortal l'infractor no sigui sancionat per un atropellament, perquè el Reglament de Vehicles no reconeix els patinets elèctrics com a tals, cosa que impedeix que s'apliqui un delicte contra la seguretat viària.

Per acabar, fonts de la DGT assenyalen que el problema es veu agreujat pel grau d'inconsciència d'alguns dels usuaris d'aquests patinets –en alguns casos adolescents o públic molt jove– que circulen pels espais reservats per als vianants i creen situacions de risc i de conflicte.