La DGT vol eliminar la possibilitat de superar en 20 km/h la velocitat màxima per avançar a les carreteres

“No passa res per haver d’esperar rere un camió”. Amb aquest missatge al seu perfil de Twitter la DGT anunciava el seu avantprojecte de reforma de la llei de seguretat viària, que preveu eliminar la possibilitat actual de poder superar en fins a 20 km/h la velocitat màxima permesa en vies fora de poblacions amb més d’un carril per cada sentit de la circulació, o el que és el mateix, arribar fins als 110 km/h en carreteres que presenten una velocitat màxima genèrica de 90 km/h per fer un avançament.

Que las #carreterasconvencionales son las más peligrosas lo sabes. Que los adelantamientos lo son, también.

Y que la paciencia y la prudencia son imprescindibles te lo debes grabar a fuego. No pasa nada por ir detrás de un camión. #MejorMásDespacio💟#FelizJueves #DGTeros pic.twitter.com/h5K3FlSl90 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 12, 2020

L’objectiu de la reforma, que podria entrar en vigor l’1 de gener del 2021, és “minimitzar el risc de xoc o impacte frontal” i millorar la seguretat viària per reduir la mortalitat a la carretera.

La mesura se suma a les ja anunciades de limitar la velocitat màxima permesa en vies urbanes –és a dir, carrers– amb un sol carril per sentit a una velocitat màxima de 30 km/h i a tan sols 20 km/h als carrers de plataforma única, és a dir, els pacificats on vorera i carril viari estan a la mateixa altura i on els vianants han de tenir prioritat de pas.

Amb tot, la mesura d’eliminar el marge de velocitat extra per fer avançaments en carreteres amb més d’un sol carril ja ha aixecat nombroses crítiques entre col·lectius de conductors i algunes associacions, que consideren que avançar amb un marge de velocitat suficient en un lloc habilitat (és a dir, en una recta i amb bona visibilitat) no suposa cap risc afegit a la circulació, i que aquesta mesura fins i tot podria resultar contraproduent perquè allargarà el temps que es triga a fer l’avançament envaint un carril contrari.