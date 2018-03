Així són els nous radars de la DGT, operatius aquesta Setmana Santa

Durant el passat mes de febrer la DGT va adquirir una partida de 60 nous radars Velolaser, uns aparells molt més petits que els radars convencionals, portàtils i més exactes que els radars fixes i mòbils ja existents amb els que conviurà -no subtituirà- durant els pròxims mesos.

Aquests nous radars (fabricats per una empresa espanyola anomenada Invia Sistemas) es poden instal·lar en un minut i poden controlar-se remotament mitjançant un telèfon mòbil o una tauleta amb el software necessari mitjançant connexió 3G o 4G, cosa que allibera als agents d’haver de quedar-se al costat del dispositiu per fer-lo funcionar.

Els radars Velolaser disposa d’un sensor làser que controla la velocitat dels vehicles que circulen en dos carrils de la calçada independentment del sentit de la circulació (i no pas només en sentit únic, com els radars clàssics) i està preparat per identificar vehicles fins a velocitats de 250 km/h amb un marge d’error pràcticament inexistent. A més, el dispositiu és capaç de distingir entre un vehicle lleuger i un de pesant, que tenen límits de velocitat diferents, ajustant el límit establert per cada classe de vehicle.

Aquests nous radars emmagatzemen les fotografies dels vehicles infractors en una targeta SD que després és recollida pels agents de trànsit per efectuar les denúncies corresponents.

De moment aquests nous radars només s’aplicaran durant aquesta Setmana Santa en els punts on la DGT té competències sobre el trànsit. En el cas català, el Servei Català de Trànsit no disposa d’aquests aparells de darrera generació (de moment) tot i que també prepararà dispositius de seguretat especials durant els dies de més volum de trànsit d’aquesta Setmana Santa.