La DGT estudia l'obligatorietat dels guants per als motoristes

Els guants podrien convertir-se en un element obligatori més per als motoristes molt aviat. La DGT està estudiant i valorant un informe provinent de l'Institut del Transport de Noruega que conclou que l'ús de guants augmenta un 50% la protecció de les mans en cas d'accident.

I és que en cas de caiguda o relliscada l'instint dels humans és col·locar les mans a terra per protegir altres parts del cos, i l'ús d'un element senzill com els guants podria evitar lesions de tota mena als motoristes.

A més a més els guants són un element senzill de guardar (si es vol, es poden guardar dins del casc mateix) i tenen no són excessivament cars. De fet, a França l'ús de guants és obligatori per als motoristes i també per als seus acompanyants, una mesura que la DGT no preveu de moment.