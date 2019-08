Creuar un pas de vianants en bici o patinet elèctric pot suposar una multa de 200 euros

És una de les normes més infringides i desconegudes al nostre territori, però no per això deixa de ser una infracció que es pot sancionar amb una multa de 200 euros, segons l’article 65.4 del reglament de circulació.

Cap mena de vehicle pot circular pel pas de vianants, ja que l’article 121.5 del reglament de circulació especifica que “la circulació de tota mena de vehicles mai es farà per les voreres i altres zones reservades per als vianants”, com ara els passos zebra.

Les bicicletes i patinets són considerats vehicles i, com a tals, no poden creuar la zona reservada pels vianants tret que sigui a peu i empenyent manualment el vehicle. L’únic cas que eximeix les bicicletes o patinets és el dels carrils bici degudament senyalitzats, on bicicletes i patinets sí que poden creuar el pas de vianants sense cometre cap infracció.

De la mateixa manera, les motocicletes i ciclomotors –independentment que siguin elèctrics o no– tampoc poden creuar pels passos de vianants tret que el conductor ho faci a peu i empenyent el seu vehicle.