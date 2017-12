Consells per escollir bé els neumàtics nous

Els neumàtics de cotxe i de moto són un element de desgast dels nostres vehicles que tard o d’hora convé canviar. Desgraciadament poca gent escull a consciència els neumàtics més adequats per al seu vehicle, i sovint es fixa més en el preu o l’estalvi com un criteri fonamental.

Anem a pams. Tot i que un neumàtic tingui un preu superior a un altre, a la llarga el més car pot ser una bona inversió si té millors prestacions, ofereix un estalvi en els consums o té una vida útil més llarga. De fet, els neumàtics són l’element cabdal en la seguretat d’un vehicle i el seu estat pot evitar-nos alguna situació compromesa.

De fet, tots els neumàtics que es venen al nostre país disposen d’una etiqueta anomenada etiqueta europea del neumàtic i que conté diverses informacions rellevants per al vehicle, com ara l’estalvi de combustible, el nivell de sonoritat o l'eficàcia sobre asfalt humit o mullat.

La primera columna de l’etiqueta ofereix una classificació que va de la lletra A fins a la lletra G, acompanyada d’una escala de colors. El seu funcionament, molt similar a les etiquetes d’eficiència energètica, avalua el nivell de resistència i fricció del neumàtic: com més elevat és aquest nivell, més consumirà el cotxe i tindrà índexs d’emissions superiors. De fet, la diferència del mateix cotxe amb uns neumàtics o uns altres pot ser de fins a 0,6 litres als 100 quilòmetres. Si multipliquem aquesta xifra d’estalvi per les desenes de milers de quilòmetres que pot durar un joc de neumàtics, veurem que a la llarga es pot amortitzar el sobrecost amb certa facilitat.

La segona columna, que també es mesura amb la mateixa escala de lletres que la primera, indica l’adherència dels neumàtics sobre superfície mullada o humida, i que pot significar diferències de fins a 18 metres de distància de frenada entre un neumàtic A i un G.

Per últim, la part inferior de l’etiqueta mesura el volum de soroll exterior del neumàtic expressat en decibels (dB) i que s’acompanya amb una, dues o tres ones acústiques. Arribats a aquest punt, convé tenir clar que és possible que les normatives europees prohibeixin els neumàtics amb tres ones de soroll acústic, ja que generen un soroll fins a 4 vegades superior al d’un neumàtic de baixa sonoritat.