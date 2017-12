Audi crida a revisió més d’un milió de cotxes fabricats entre el 2011 i el 2015

Els Audi A4, A5 i Q5 fabricats entre l'abril del 2011 i el maig del 2015 hauran de fer una revisió al taller oficial a causa d’un problema causat per "una sobrecàrrega tèrmica que es produeix als connectors elèctrics dels escalfadors del sistema tèrmic a causa de la corrosió provocada per la fricció dels elements", segons afirma Audi.

Aquesta sobrecàrrega podria iniciar una espurna que generés un incendi al cotxe, i per evitar-ho Audi proposa la substitució del sistema d’escalfadors dels cotxes amb contactes elèctrics més segurs. La reparació, gratuïta per als clients afectats, no serà immediata, i la marca alemanya aconsella als usuaris afectats que aturin immediatament el seu vehicle i se n'allunyin si detecten pudor de cremat.

Encara no se sap quants cotxes estan afectats per la incidència a Catalunya, però Audi calcula que uns 875.000 es veuen afectats a Europa, 250.000 a Amèrica del Nord i 47.000 més a Àsia, un total de més d'1.270.000 cotxes arreu del món.