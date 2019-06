Alemanys i andorrans, els estrangers més sancionats per excés de velocitat a Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet públiques algunes dades del perfil dels infractors a les carreteres catalanes. Estadísticament els estrangers sumen més sancions que els conductors autòctons per excés de velocitat, i dins d’aquests destaquen les sancions a conductors alemanys i andorrans, les dues nacionalitats que més infraccions per excés de velocitat cometen a la xarxa viària catalana.

Després dels alemanys i andorrans són els conductors francesos, i en menor mesura els italians i britànics, els col·lectius de conductors estrangers que més vegades han estat enxampats pels controls de velocitat dels Mossos d’Esquadra.

Desgraciadament molts d’aquests conductors estrangers no són sancionats immediatament, i el fet de viure fora de Catalunya els permet certa impunitat a l’hora de rebre i pagar les sancions corresponents per les seves infraccions viàries. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra ja fa un temps que fa controls preventius als cotxes estrangers per comprovar si aquests tenen alguna infracció pendent de pagament i els immobilitza fins que han satisfet el pagament de les multes pendents.

Més enllà de les accions sancionadores, el SCT comença aquest estiu una campanya informativa i de concentració consistent en una sèrie de díptics i fulls informatius en els seus països d'origen en què es recomana fer cas dels límits de velocitat a les carreteres catalanes i s’informa que un de cada quatre morts a la xarxa viària catalana durant els últims anys és d’origen estranger.