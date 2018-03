Fins a 200 euros de multa per no circular pel carril dret

El Reglament General de Circulació és molt clar: els conductors sempre han de circular pel carril dret i només el poden abandonar per efectuar un avançament o quan les circumstàncies de circulació així ho aconsellin.

Desgraciadament a l’hora de la veritat molts conductors ocupen els carril central o de l’esquerra de manera reiterada i injustificada. Aquesta realitat quotidiana és perfectament comprovable en qualsevol autopista o autovia del país.

La DGT ha engegat una campanya que pretén erradicar aquest comportament de la xarxa de carreteres i autopistes amb un dispositiu especial que comptarà amb diversos helicòpters i càmeres mòbils a les zones on té plenes competències (en el cas català aquesta competència està transferida al Servei Català de Trànsit).

Les multes per circular indegudament pel carril central o situat més a l’esquerra poden arribar als 200 euros, per bé que no suposen pèrdua de punts del carnet de conduir.