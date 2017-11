Creuant la Serralada Transversal pel coll de Bracons

Comencem la nostra ruta al nucli osonenc de Sant Pere de Torelló, a la falda de la serra de Bellmunt. Val la pena visitar el santuari de Bellmunt, al qual es pot accedir per una pista ben asfaltada -tot i que una mica estreta- que arriba fins al cim de la serra, on es troba el santuari, amb unes vistes privilegiades sobre la plana osonenca.

El santuari originàriament formava part d’un castell, els segles X i XI, però amb l’allunyament de les fronteres cap al sud la fortalesa va esdevenir innecessària i va convertir-se en una església, ja documentada al segle XIII. L’edifici actual, restaurat en diverses ocasions, data dels segles XVI i XVII i allotja una imatge de la Mare de Déu d’estil gòtic.

Sortim del poble de Sant Pere de Torelló per la carretera BV-5224, que guanya alçada serpentejant fins a arribar al llogarret de Sant Andreu de la Vola, un petit nucli de població on val la pena aturar-se per visitar la petita església romànica dedicada a sant Andreu.

Retornem a la carretera BV-5224 per continuar el nostre ascens cap al coll de Bracons, i arribarem a la fageda de la Grevolosa, un espai únic i especial que dona accés a l’ermita de Sant Nazari -a la qual hem d’accedir a peu-, d’estil barroc.

La carretera puja uns quants metres més fins a arribar al coll de Bracons, on podem deixar el cotxe i gaudir d’aquest espai que des dels seus 1.132 metres separa Osona i la Garrotxa, les províncies de Barcelona i Girona i les conques dels rius Ter i Fluvià. Des del coll de Bracons podem iniciar l'ascens a peu fins al cim del Puigsacalm, amb uns 300 metres de desnivell positiu i uns 8 quilòmetres de distància.

Des del coll de Bracons iniciem un descens progressiu fins al poble de Joanetes, ja a la Garrotxa. La carretera pren el nom de GIV-5273, i malgrat que és a la zona obaga de la serralada Transversal l’asfalt està en molt bon estat.

Joanetes és un petit nucli de població, avui depenent del municipi de la Vall d’en Bas, conegut pel pessebre vinent que organitza cada Nadal i per la seva església romànica, dedicada a sant Romà, originària del segle XII i d’estil llombard.

Aquest és el punt d’arribada d’aquesta petita escapada a la serralada Transversal i al coll de Bracons, un espai encisador en qualsevol època de l’any però que gaudeix d’un esclat cromàtic espectacular durant la tardor avançada i les proximitats de Nadal.