Relat i Cornet, el romànic desconegut del Bages

Comencem la nostra escapada al poble d’Avinyó, a l’extrem nord-oriental de la comarca del Bages. De fet el poble està situat en una vall prou ample formada per les rieres del Relat i Gavarresa, a tocar de la comarca del Lluçanès.

Avinyó sempre ha estat un centre agrícola i tèxtil, a més d’un nus de comunicacions important, a cavall del Lluçanès i el Bages, amb diversos episodis bèl·lics destacats. Avinyó fou un centre de resistència catalana contra les tropes franco-espanyoles durant el final de la Guerra de Successió (1714) , i un important centre carlí i escenari d’operacions durant la Guerra dels Matiners (o Segona Guerra Carlina), quan el cabdill carlí Rafael Tristany va derrotar les tropes isabelines al terme. Després de la victòria, Tristany i els seus carlins van construir la torre del telègraf o torre dels Soldats, que presideix tota la vall des del punt més elevat del municipi, i que encara avui es pot visitar.

La ruta del romànic

Deixem enrere el nucli d’Avinyó no sense haver visitat el Pont Vell, d’origen medieval i que creua la riera de Relat. Agafem la carretera B-431 en direcció Sant Feliu Sasserra fins arribar a l’església de Santa Eugènia de Relat.

Relat era un antic terme municipal (avui integrat dins Avinyó) que va arribar a tenir 42 masos, i ja estava documentat a mitjans del segle X. La parròquia de Santa Eugènia i la més petita de Sant Marçal de Relat són d’origen medieval, sota la jurisdicció del senyor del castell d’Oristà, però de seguida va passar a dependre del Monestir de Ripoll.

L’església de Santa Eugènia, originària del segle XI, era d’una sola nau i un imponent campanar de tres pisos que recorda les funcions defensives d’aquestes construccions en un territori aleshores amenaçat per les ràtzies dels califes de Còrdova. L’església va ser ampliada i reformada en època barroca.

Val la pena fer alguna incursió pels camins que envolten l’església de Santa Eugènia, dominats per un paisatge cerealístic esquitxat per boscos de pins i alzines. Aquests camins es poden fer a peu o en qualsevol vehicle més o menys preparat, com ara un SUV o una moto amb aptituds ‘offroad’, sense gaire dificultat.

Retornem al nucli d’Aviyó per agafar la carretera BP-4313 en direcció a Balsareny. Després d’un ràpid ascens arribem a la petita carretera BV-4401 que ens porta fins a l’antic poble de Cornet, avui integrat dins el municipi de Sallent. Cornet, banyat pel riu del mateix nom, és un petit nucli on destaca l’església romànica de Santa Maria, de finals del segle XII, i el seu portal imponent. També es poden veure les restes d’un antic castell medieval, avui enrunat.

Tornem a la carretera BP-4313 per arribar fins a Balsareny, a la conca del riu Llobregat. Balsareny, documentada des del segle X, està presidida pel seu gran castell, enfilat sobre un turó que domina tot el nord del Bages.

El castell de Balsareny, inicialment construït el 951, era un dels punts forts del repoblament de la zona, i va patir diverses ampliacions i millores durant els segles posteriors que li han atorgat un estil de residència fortificada característica del gòtic.