De ruta a Brussel·les: informació pràctica

El 7 de desembre vinent s'ha convocat una manifestació a Brussel·les que vol reivindicar la llibertat dels presos polítics a la capital belga, i que els seus organitzadors preveuen multitudinària.

Viatjar de Barcelona a Brussel·les en cotxe és possible, tot i que cal tenir clar que el desplaçament és llarg -1.363 quilòmetres- i cansat, ja que el trajecte pot arribar a trigar unes 12 hores i mitja sense aturar-nos.

A més, el preu del desplaçament no és del tot barat, ja que als 80 o 100 euros en combustible cal sumar un cost de 90 euros més en peatges, cosa que pot encarir el desplaçament fins als gairebé 200 euros per cotxe -400 euros en total-. Ara bé, si dividim el cost entre 4 o 5 ocupants, el preu del desplaçament per persona és força més assumible.

On aturar-nos a descansar?

Si optem per no fer el camí d’una sola tirada (de fet cal aturar-se cada dues hores per descansar i estirar les cames) val la pena programar algunes escales en el viatge per gaudir l’experiència. A la ja coneguda Perpinyà podem sumar-hi una visita a les interessants Narbona i Besiers, poblacions amb un exquisit regust medieval i lligades a la història dels comtats catalans.

Fer nit a les ciutats de Clarmont d'Alvèrnia (Clermont-Ferrand, en francès) o Orleans, a la riba del Loira, pot ser una opció intel·ligent i no excessivament cara per descansar i recuperar forces no havent de fer tot el viatge d’una sola vegada.

Que no et multin La velocitat màxima a les autopistes franceses és de 130 km/h, però en cas de pluja o condicions meteorològiques desfavorables, aquesta velocitat es redueix als 110 km/h. Per la seva banda, la velocitat màxima permesa a les carreteres franceses és de 90 km/h, però en cas de condicions desfavorables, es redueix als 50 km/h. A Bèlgica, la velocitat màxima genèrica a les autopistes és de 120 km/h i a les carreteres, de 90 km/h.

On aparcar?

Un cop a Brussel·les, una de les millors opcions per no patir per haver de buscar lloc on aparcar son les estacions P+R (Park&Ride). Aquests espais, molt comuns a l’Europa central i septentrional, ofereixen la possibilitat d’aparcar a les afores de la ciutat de forma gratuïta, oferint connexions amb els diferents mitjans de transport públic (metro, autobús i tramvia) que connecten aquestes estacions de les afores amb el centre de la ciutat.

A Brussel·les hi ha 7 estacions P+R (que podeu consultar en aquest web) . Les estacions d’aparcament P+Rsón les de Ceria, Roodebeek, Kraainem, Stalle, Delta, Hermann-Debroux i Lennik.

Una altra opció són els pàrquings de pagament, com el de l’estació central (Central Station), amb tarifes no excessivament abusives. Per acabar, també és possible aparcar al carrer a les zones de pagament, ja que és possible tenir sort i trobar un lloc a una zona més o menys cèntrica.

Aprofitant l’escapada

Potser voleu aprofitar la vostra estada a la capital belga per descobrir Flandes, una antiga nació que ha esdevingut en un els motors d’Europa. Val la pena escapar-se a Gant, Bruges o Anvers, ciutats plenes d’història i cultura a menys d’una hora de la capital europea.