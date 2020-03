De Balaguer a Llavorsí per la Noguera Pallaresa

Comencem el nostre recorregut a Balaguer, la capital de la comarca de la Noguera. Amb un ric passat medieval –existeixen jaciments d’edificacions musulmanes com el Pla d’Almatà, d’obligada visita per conèixer millor l’empremta islàmica a la Terra Ferma–, a la ciutat destaca orgullosa l’església gòtica de Santa Maria, que presideix la població des d’una talaia natural sobre el riu Segre, on aixeca orgullosa el seu peculiar campanar de planta octogonal.

Per acabar la immersió en la història de Balaguer i la seva comarca, és molt recomanable visitar el Museu de la Noguera, amb un important fons artístic, arqueològic i etnogràfic que recull bona part de la història de la comarca.

Deixem enrere Balaguer per la carretera C-13 i iniciem un lent ascens en direcció a Tremp, en un tram d'uns cinquanta quilòmetres de distància però d'un alt valor paisatgístic. I és que la C-13 té alguns trams que discorren per cingles angostos que cauen sobre el riu Segre o el riu Noguera Pallaresa, creant alguns escenaris gairebé onírics dels contraforts de la serra del Montsec.

Tremp és la capital de la comaca del Pallars Jussà, una població situada en un dels altiplans més grans del Prepirineu català i que conserva importants edificis romànics que evidencien la seva importància durant l'Alta Edat Mitjana. A Tremp cal aturar-se a passejar pels carrers del seu nucli antic, que conserva un important llegat medieval, i conèixer l'església de Santa Maria de Valldeflors, documentada des del segle XI però amb importants reformes i aportacions posteriors que expliquen la presència d'elements del gòtic tardà i fins i tot del barroc.

Tornem a agafar la carretera C-13 i avancem sobre l'embassament de Sant Antoni per arribar fins a la Pobla de Segur, un nucli petit demogràficament parlant però amb un pes cultural i polític molt més gran que la seva mida i nombre d'habitants. A la Pobla cal aturar-se a la Torre Mauri, un edifici modernista que actualment acull l'Ajuntament, i els diversos monuments i el museu dedicat als raiers, en record a aquest ofici de transportistes fluvials avui desaparegut.

De La Pobla de Segur estant tornem a remuntar el riu Noguera Pallaresa per la carretera C-13, superant el congost de Collegats i passant de llarg del poble de Gerri de la Sal, on destaca el monestir romànic de Santa Maria de Gerri, construït durant el segle XII, i la vila closa o casc antic de Gerri de la Sal.

Seguim avançant per la carretera C-13 passant per Sort –capital del Pallars Sobirà–, on podem visitar la Presó-Museu Camí de la Llibertat, un espai cultural que recupera la història dels milers de refugiats que fugien de la persecució nazi durant la Segona Guerra Mundial. També passem pels pobles de Rialp i Llavorsí, bressols del ràfting a escala europea.