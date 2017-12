La renovada gamma de Mercedes-Benz, a prova

En l’eterna lluita per ser la marca més venuda del triumvirat alemany format per Mercedes, BMW i Audi, la marca de l’estrella va superar BMW l’any 2014 i de mica en mica retalla distàncies a la marca líder, Audi. Bona part d’aquest èxit el representen les més de cinc milions d’unitats venudes de la gamma compacta, així com l’augment de vendes dels models AMG –que enguany celebra el seu cinquantè aniversari- gràcies a les noves versions 43 AMG d’accés a la gamma.

Recentment la marca ha organitzat una jornada de proves on hem pogut provar models tan interessants com la nova Classe E 63 AMG, la Classe E Cabrio o la nova Classe X, la 'pickup' de la marca fabricada a Catalunya.

Si bé les preses de contacte van ser molt breus, n'hi va haver prou per fer-se una idea del comportament dels vehicles en qüestió. Així, va quedar clar que l’AMG-GT Roadster és un autèntic esportiu capaç d’oferir grans sensacions a cel obert, la qual cosa no fa més que confirmar-se veient el seu repartiment de pesos 47-53% i el seu motor 4.0 V8 de 476 cavalls, capaç d’impulsar el descapotable de 0 a 100 km/h en tan sols quatre segons.

Aquest mateix motor l'incorporen dos models més de la gamma AMG, l’E63 i l’S63, però potenciats fins als 612 cavalls. La versió que vam tenir oportunitat de provar va ser la classe E 63, i l'única paraula que ve al cap un cop es baixa del potent model és 'adrenalina'. Pot semblar obvi, però realment es tracta d’un model ràpid i efectiu, amb una entrega de potència molt més dòcil que la de l’AMG GT Roadster però alhora molt més contundent.

La mateixa Classe E ha presentat enguany dues novetats més, la nova Classe E Cabrio i la Classe E All-Terrain. En el cas de la primera versió ens trobem davant un descapotable enfocat a un públic que prefereix la comoditat a les prestacions pures, i és que detalls com la tradicional capota de lona inspirada en la de la Classe S Cabrio denoten l’elegància del model.

Per la seva banda, la nova Classe E All-Terrain vol captivar aquells clients que busquin una berlina familiar amb certes capacitats fora de l’asfalt, i és que gràcies a la tracció integral 4-Matic de sèrie i a una major alçada lliure al terra mitjançant una suspensió pneumàtica multicàmera, aquest nou model es posiciona com el més polivalent de tota la Classe E.

Les novetats de Mercedes aquest any 2017 inclouen models com l’AMG-GTR, els GT C i GT C Roadster, les versions actualitzades del GLA i la Classe S i una renovada gamma de variants elèctriques de Smart. Però potser la principal novetat -o la que ens toca més de prop- és la nova 'pickup' de la marca, l’únic segment on Mercedes no era present i l'últim que li mancava per ser-ho en tots els segments de l’automòbil. I ens toca de prop perquè la nova Classe X es fabrica íntegrament a Barcelona, com vam explicar en aquest article.

La veritat és que aquesta nova camioneta, fabricada en aliança amb el grup Renault-Nissan, presenta una sèrie d’aspectes destacables que la fan molt interessant, com una suspensió posterior multibraç -en comptes de la tradicional ballesta que incorporen aquests vehicles-, la qual cosa la fa confortable fins i tot circulant sense càrrega a la caixa posterior.

D’altra banda, la nova Classe X es posiciona com l'única 'pickup' amb sistemes de connectivitat de sèrie, així com d’una dotació en matèria de seguretat destacable: set airbags, control de pressió de pneumàtics, assistent de carril i de senyals de trànsit i assistent a la frenada d’emergència, entre altres elements.

Aquesta llista de models serveix per tancar el que ha suposat un bon 2017 per a la marca, que ja està pensant en les novetats que arribaran l’any vinent i que en breu us explicarem a l’'Ara Motor'.