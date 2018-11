Skoda Kodiaq Scout, un familiar amb urpes

El Kodiaq Scout és la versió més aventurera del Kodiaq, una variant enfocada a un ús intensiu fora de l’asfalt. A primer cop d’ull és fàcil reconèixer la variant Scout gràcies a les seves proteccions de plàstic reforçades i millores estructurals als baixos i passos de roda, que li proporcionen una aparença més robusta. També hi destaca la presència de diversos elements cromats i platejats a la carrosseria, com ara al marc de les portes o la carrosseria.

Més enllà dels diversos elements estètics més o menys funcionals aquesta versió Scout és sensiblement més alta –194 mil·límetres– que la versió estàndard del Kodiaq, i també utilitza unes llandes exclusives de 19 polzades.

Els interiors també reben un toc diferencial respecte al la resta de la gamma Kodiaq, amb les insercions del mot 'Scout' als seients, i els seients i altres detalls de l’interior entapissats d’Alcàntera i diversos elements i motllures de la consola acabades amb un símil de fusta que proporciona un plus d’exclusivitat i sensació de qualitat en un habitacle diàfan i ample.

I és que el Kodiaq Scout manté les set places de l’habitacle, amb un maleter de 270 litres amb els set seients col·locats i entre 530 i 760 litres amb la tercera filera plegada i jugant amb el desplaçament longitudinal de la segona filera, que encara allibera més espai. En cas de reclinar també la segona filera de seients el Kodiaq Scout arriba a oferir uns impressionants 2.005 litres de capacitat en total.

La segona filera de seients, tot i homologar tres places, no és la més ampla del segment, i encabir un adult entre dues cadiretes infantils o entre dos adults és possible però no del tot aconsellable, ja que el tercer ocupant no té un seient individual.

De la mateixa manera les dues places auxiliars de la tercera filera no són gaire adequades per allotjar adults, especialment si aquests superen els 170 centímetres d'alçada o tenen dificultats de mobilitat per entrar o per sortir de la tercera filera.

Una mecànica robusta

Tots els Kodiaq Scout disposen d’un sistema de tracció integral 4x4 de sèrie, per bé que els clients poden escollir entre els motors gasolina 1.4 i 2.0 TSI amb potències de 150 o 189 CV o un propulsor dièsel 2.0 TDI amb potències de 150 o 190 CV.

A banda del sistema de tracció integral 4x4 que utilitza Skoda (no deixa de ser el mateix sistema Haldex dels Volkswagen 4Motion o els Seat 4Drive) aquest Kodiaq Scout també disposa de sèrie d’un sistema de control de descens i la caixa automatitzada DSG de sis relacions disposarà d’un mode ‘off-road’ específic enfocat a millorar la tracció en condicions de circulació amb poca tracció. Val la pena destacar que quan activem el mode ‘off-road’ la pantalla central activa tres indicadors útils per endinsar-nos per camins de sorra i pedra com ara una brúixola, un altímetre i un indicador dels graus d’inclinació i gir de les rodes davanteres.

A més a més, els Kodiaq Scout tenen sis perfils o modes de conducció diferents anomenats ‘Eco’, ‘Comfort’, ‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individual’ i ‘Snow’ que modifiquen el caràcter del vehicle mitjançant la gestió de la caixa de canvis DSG, l’entrega de potència del motor, la rigidesa de la direcció o el tarat de les suspensions.

Un cotxe tranquil i segur

La nostra unitat de prova utilitzava el propulsor gasolina 1.4 TSI de 150 CV associat al canvi automàtic DSG de sis relacions. Val a dir que aquest propulsor és el menys potent de la gamma, i que les reaccions d’aquest model no destaquen per la seva contundència. De fet, en algunes ocasions trobarem a faltar una mica més de potència, especialment si anem molt carregats, amb diversos passatgers o per entorns allunyats de l’asfalt. En aquests casos potser us interessaria més adquirir el motor gasolina 2.0 TSI o el dièsel 2.0 TDI amb 190 CV de potència.

No em malinterpreteu, però: el propulsor 1.4 TSI de la nostra unitat de prova és més que suficient per un ús tranquil i diari del Kodiaq Scout, cobrint les necessitats reals del 95% dels conductors europeus. El maridatge del motor amb la caixa de canvis DSG és fantàstic i el Kodiaq Scout es mostra pràctic i resolutiu en qualsevol rang del compta-revolucions, i fins i tot és sol·lícit quan passem a exigir-li certes prestacions jugant amb les petites lleves de plàstic que té darrere del volant.

Els 150 CV de potència del motor gasolina són suficients per un ús tranquil i familiar del totcamí en el món real

La raó de ser i que justifica l’existència d’aquest Kodiaq Scout és la seva capacitat lluny de l’asfalt. Gràcies al sistema de tracció integral, el control de descens i el xassís adaptatiu DCC que modifica el caràcter del vehicle aquest Kodiaq Scout es mostra com un cotxe pràctic, segur i resolutiu per allunyar-nos de les zones urbanes. Fins i tot amb el model ‘off-road’ activat i el control de tracció desactivat la caixa DSG fa que la primera velocitat esdevingui una mena de reductora.

Però la major part del temps que passarem al volant d’aquest Kodiaq Scout probablement serà sobre l’asfalt d’una autopista o carretera ràpida. En aquest context el gegant txec també sobresurt gràcies a una comoditat i un confort notable: els seients específics són molt adequats per afrontar trajectes llargs, el sistema de so és magnífic i a dins de l’habitacle gairebé no arriba cap so o vibració procedent del motor o de les irregularitats de l’asfalt, sobretot amb el mode de conducció Comfort activat.

El petit propulsor gasolina turbo de quatre cilindres promet uns consums teòrics baixos (d’uns 7 L), però després de més de 400 quilòmetres de prova vaig obtenir un promig de consum de 8,6 litres, una xifra raonable per un motor gasolina en un SUV de més de dues tones de pes. Cal dir que en entorns urbans el consum fàcilment es dispara per sobre dels 12 litres i en conducció ‘off-road’ la mitjana també es situa per sobre dels 10 litres. Per acabar, el Kodiaq Scout és més auster en carretera ràpida o autopista a velocitat constant, ja que amb el mode Eco activat –que incorpora un sistema de desacoblament de motor i caixa de canvis i mode 'a vela'– el gran totcamí txec modera el seu consum al voltant dels 7,5 litres.

Conclusió En definitiva, el nou Kodiaq Scout és un dels millors totcamins de set places per endinsar-se lluny de l’asfalt amb totes les garanties i comoditats gràcies a la seva tracció integral de sèrie, el sistema de descens o tot el seu arsenal tecnològic. A més a més, el seu preu és un dels més competitius del segment, tenint en compte tots els atributs dels que fa gala aquesta variant Scout.

Preus

El Kodiaq Scout és un totcamí gran, de tracció integral i set places, amb un ampli arsenal tecnològic i de seguretat. Aquesta realitat explica que els preus del SUV txec en la versió Scout es moguin entre els 35.000 i els 40.000 euros.

La nostra unitat de prova té un preu de venda de 37.414 euros, però els extres que utilitza (seients elèctrics amb reforçament lumbar, paquet seguretat infantil, pintura específica, navegador Columbus, equip àudio signat per Canton o el sistema de connectivitat wi-fi i LTE) eleva la factura final fins als 42.134 euros, descomptes promocionals al marge.