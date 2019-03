Skoda Fabia: de debò necessites res més en un cotxe?

Skoda sap que el Fabia és un dels seus models més importants, i ha volgut fer-ho bé en aquesta nova versió del petit utilitari txec, un ‘restyling’ del model del 2015 i que ja vam poder provar en format compacte o ‘hatchback’ i en format familiar o Combi.

Aquesta actualització de mitja vida comercial presenta alguns petits detalls estètics i tecnològics que mantenen el Fabia a la cresta de l’onada com el referent racional, pràctic i assenyat del segment. De fet, les grans novetats d’aquesta nova versió de la tercera generació del Fabia es troben sota el capó, i és que per primer cop en la història la marca txeca ha desterrat les mecàniques dièsel de la gamma del Fabia.

Aquest Fabia ja no utilitza motors dièsel: només té variants de gasolina amb potències d'entre 75 i 110 CV en el seu catàleg

Així doncs, ara el Fabia només utilitza mecàniques de gasolina amb potències compreses entre els 75 i els 110 CV de potència associats a canvi manual o automàtic DSG de set relacions i un sistema de tracció davantera (no existeix cap versió de tracció integral).

Com que és una actualització del model del 2015, aquest Fabia no utilitza la més moderna plataforma MQB A0 que ja fan servir els Seat Ibiza i Volkswagen Polo nous, sinó que encara fa servir una plataforma pròpia, que barreja elements de la plataforma MQB anterior amb d’altres de la plataforma PQ26, la que ja utilitzava la generació anterior del Volkswagen Polo. Això vol dir que el Fabia és un cotxe pitjor? No necessàriament, però sí que és menys avançat tecnològicament que els seus companys de gamma, i el seu bastidor no és tan modern com el dels Polo i Ibiza nous.

Estèticament el canvi més significatiu d’aquest ‘restyling’ del Fabia és la seva calandra i la forma dels grups òptics davanters led, més afilats i esportius, que doten d'encara més caràcter el model txec.

Pel que fa als interiors, el Fabia manté les mateixes mides de seients i maleter (que presenta uns dignes 330 litres de capacitat) que el model del 2015, però amb alguns elements nous, com el nou sistema multimèdia Swin Plus amb connectivitat Mirror Link (no porta navegador de sèrie i li falten algunes aplicacions importants) i algunes opcions d’entapissats interiors que permeten personalitzar més els interiors.

A banda dels detalls estètics, el nou Fabia també incorpora alguns nous elements de seguretat, com ara el detector de vehicles en angle mort, alerta de trànsit creuat i fars led adaptatius amb canvi automàtic de llums llargs i curts. Opcionalment també s'hi poden afegir dues sortides o ports USB a les places posteriors o llandes de fins a 18 polzades.

Un cotxe útil

La nostra unitat de prova utilitzava el motor gasolina de tres cilindres turbo 1.0 TSI, que arriba als 110 CV de potència associat a una caixa de canvis automàtica DSG de doble embragatge i set relacions, el maridatge més potent i còmode que pot utilitzar el vehicle txec.

El maridatge entre motor, caixa de canvis i xassís és més que digne, i permet que els 1.150 quilos del Fabia es moguin amb una agilitat i rapidesa dignes de menció. De fet, no fa tants anys un cotxe de menys de 4 metres de llarg i 1,7 d’ample amb llandes de 16 polzades, neumàtics 215/45 i aquesta relació pes/potència hauria entrat de ple en el món dels GTI. Com tot, els temps han canviat, i ara 110 CV semblen una potència moderada: res més lluny de la realitat, ja que el motor es mostra alegre i resolutiu a partir de les 1.800 rpm i si volem passar a governar-lo de manera seqüencial mitjançant la palanca del canvi podrem estirar el petit motor txec fins al llindar de les 5.500 rpm, pràcticament en el punt de tall d’injecció.

El so del petit propulsor de tres cilindres no es percep pràcticament dins de l’habitacle quan circulem de manera relaxada, i és possible homologar consums de 5,8 litres en cicles interurbans a una velocitat sostinguda i orografia favorable. Fins i tot en cicles urbans o en puntes de conducció àgil en carreteres revirades el Fabia 1.0 TSI no sobrepassa els 7,5 - 8,2 litres, una xifra prou digne per a un cotxe com aquest.

A més a més, la nostra unitat de prova equipava el nivell d’equipament Style, que incorpora una pràctica càmera posterior, climatitzador (tot i que els instruments i controls ja estan una mica desfasats en comparació amb els cotxes més moderns del grup) i el sistema SmartLink+ amb MirrorLink i compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.

Segurament el nou Fabia no és el cotxe més espectacular del món, i sobre el paper el cotxe del vostre cunyat de torn corre molt més i té moltes més aplicacions tecnològiques. Però en el món real, on vivim, és difícil que trobeu un cotxe amb aquesta qualitat i equipament pels 16.550 euros que demana Skoda per un Fabia 1.0 TSI DSG Style.