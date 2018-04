Sèrie 6 Gran Turisme, luxe quotidià

Ho reconec: la primera imatge que em ve al cap quan penso en un Sèrie 6 de BMW no és la d'un vehicle a mig camí d'una berlina cupè d'estil familiar i un 'crossover'. De fet, molts dels fans de BMW no entenen que la marca decidís canviar la nomenclatura del Sèrie 5 GT per batejar aquesta variant amb la nova nomenclatura de la Sèrie 6 GT.

Tant se val: el nom no fa la cosa. I el nou Sèrie 6 GT, que agafa el relleu del que fins ara es coneixia com a Sèrie 5 GT, és la resposta dels bavaresos a un segment del mercat que vol disposar de la funcionalitat d'una berlina gran d'estil esportiu com els Sèrie 5 sense renunciar a una estètica particular amb una caiguda pronunciada del pilar C o muntant posterior d'estil cupè i una carrosseria més gran que no pas la de les versions tradicionals dels Sèrie 5.

El resultat és un conjunt d'aparença musculada, diferent dels cànons clàssics i que acostuma a no deixar ningú indiferent. Potser el Sèrie 6 GT no és un cotxe harmònic o proporcionat, però el disseny respon a les exigències dels clients d'aquest segment: aparença musculada a mig camí d'un sedan, un cupè i un totcamí, confort, distinció i exclusivitat.

Aquesta nova generació és més lleugera (150 quilos), disposa de suspensió neumàtica de sèrie i supera els 5 metres de llarg i 1,9 d'ample. Gràcies a aquestes mides, el nou Sèrie 6 GT ofereix una capacitat de maleter de 610 litres, 100 litres més que l'antic Sèrie 5.

A més, la Sèrie 6 GT destaca per la comoditat extrema dels seients i la sensació de qualitat percebuda de l'interior. A més, la nostra unitat de prova disposava del paquet Luxury Line, que incorporava materials de primer nivell (cuirs, pells, fustes) maridats amb els acabats dels entapissats, tots els seients amb ajustaments electrònics per optimitzar la posició del cos, calefacció, refrigeració i funció de massatge, tauleta tàctil amb control gestual, control remot de l'aparcament gràcies a la clau interactiva, sostre solar, tauletes per als ocupants posteriors amb sistema d'àudio independent, sostre solar… Us ben assegurem que un cop dins aquest cotxe no voldreu que el trajecte s'acabi aviat, tant si esteu al volant com si us deixeu portar.

Els Sèrie 6 GT destaquen també en el camp tecnològic i de seguretat, amb molts elements de confort opcionals heretats de la Sèrie 7, com ara els seients posteriors regulables electrònicament, el sistema On-Street Parking –que ens informa d'on hi ha espais disponibles per aparcar–, seients amb funció de massatge, sistema multimèdia iDrive amb pantalla tàctil de 10 polzades i un Head-Up-Display un 7% més gran que el model anterior.

En tot aquest arsenal tecnològic només hi trobem a faltar un aspecte: el sistema d'infoentreteniment no actualitza automàticament els rellotges. La casualitat va voler que el canvi d'hora coincidís en el temps amb la cessió d'aquesta unitat, i vam adonar-nos que cal actualitzar manualment el rellotge del cotxe, quan qualsevol mòbil o ordinador, per bàsics que siguin, s'actualitzen automàticament.

Mecànicament, aquest nou Sèrie 6 GT utilitza la mateixa plataforma, elements mecànics i components que la Sèrie 5 i, d'entrada, BMW ofereix els models gasolina 630i –amb motor de quatre cilindres i 258 cavalls– i 640i –amb motor de sis cilindres en línia i 340 cavalls–. Pel que fa a mecàniques dièsel, BMW comercialitzarà el 630d, amb motor de sis cilindres i 265 cavalls de potència. Les versions 640i i 630d es podran associar al sistema de tracció integral xDrive, i totes les versions s'equiparen amb un canvi automatitzat ZF de vuit velocitats. De moment, BMW no té pensat comercialitzar cap versió híbrida o endollable.

De fet, vam provar la versió 630d, que disposa d'un motor dièsel de sis cilindres en línia i 265 cavalls de potència associat al canvi ZF de vuit relacions. Val a dir que aquest propulsor ens ha sorprès per la finesa i suavitat, i també per l'entrega de parell des de la zona baixa del tacòmetre. A més, el consum no és gaire elevat, ja que vam obtenir una mitjana de 7,8 litres després d'un recorregut mixt d'uns 400 quilòmetres. Una xifra elevada? No gaire si pensem que fa 5 metres de llarg i 2 d'ample i pesa gairebé 2 tones. Com sempre, no ens podem estar de preguntar-nos per quin motiu algú disposat a pagar un import important per aquest Sèrie 6 GT pot preocupar-se pels consums de carburant del seu vehicle. Entenc que aquest motor dièsel de sis cilindres va de primera i consumeix molt poc, però potser les variants de gasolina d'aquest model poden ser una opció a considerar.

El Sèrie 6 GT també disposa de diversos modes de conducció, anomenats EcoPro, Sport i Comfort, que varien la gestió de la caixa de canvis i la resposta del motor. El mode Adaptive mereix una menció a banda, ja que ajusta la suspensió a les característiques del ferm en què es troba i gràcies al tren de rodatge adaptatiu és capaç d'eliminar la inclinació de la carrosseria i aconseguir així un pas per corba neutre i còmode que elimina inèrcies i moviments de carrosseria.

No ens enganyem, però: el Sèrie 6 GT acusa el pes, l'alçària i el centre de gravetat més elevat que no pas una berlina convencional i que el sistema de suspensió neumàtica no pot dissimular. Aquest és un cotxe d'estil senyorial, burgès si us agrada la paraula, molt adequat per circular per autopistes i autovies, però per les dimensions i pes que té ja us podeu imaginar que no és el cotxe ideal per atacar una carretera de revolts o per moure'ns pels carrerons del centre històric de la ciutat.

Aquest Sèrie 6 GT fa honor al nom: és un gran turisme ideal per fer desplaçaments llargs

De fet, després d'haver provat la Sèrie 5 en carrosseria berlina i familiar o Touring entenem que l'enfocament d'aquest Sèrie 6 GT és diferent dels seus germans petits de gamma, tot i compartir la mateixa plataforma. Mentre la carrosseria sedan sorprèn per l'agilitat i el comportament dinàmic i la versió Touring és una solució ideal per als que necessiten un gran maleter per raons familiars o personals, el Sèrie 6 GT enfoca les seves virtuts en un acabat més exclusiu i orientat més al confort que no pas en els altres cotxes de la marca. Dit d'una altra manera, voldríem conduir sempre un Sèrie 5, però en aquest Sèrie 6 GT potser deixaríem que ens portessin.