Seat León: probablement el millor cotxe català de la història

Amb gairebé un any de retard a causa de la pandèmia, finalment he pogut posar-me al volant i analitzar a fons el nou Seat León, un model que vam conèixer, en directe, a la presentació que Seat en va fer a Martorell a finals de gener.

En aquell moment, encara sense haver-lo pogut provar a fons, ja vaig apuntar que aquest era el millor Seat de la història. D’una banda, els més de 1.100 milions d’euros d’inversió en el seu desenvolupament, i, de l'altra, la seva vocació tecnològica així ho corroboren: Seat es juga la seva millor carta amb aquest León, el vehicle estrella dels de Martorell i el que més vendes protagonitza de tota la marca.

Ara, després d’haver pogut provar a fons el nou Seat León, puc reafirmar sense cap problema que aquesta quarta generació del León és la més completa de tota la història gràcies a les seves qualitats dinàmiques, tecnològiques, mecàniques i el salt endavant que suposa aquest model en la història de la marca del Baix Llobregat, cosa que el converteix en el millor (i més polivalent) cotxe de volum o generalista que s'ha fabricat mai a Catalunya.

Una herència magnífica

D’entrada el nou Seat León és un model que sedueix els sentits. La seva acurada estètica el converteix en la generació més ben resolta i atractiva de la seva història, i suposa l'última gran obra del dissenyador en cap fins fa pocs mesos, Alejandro Mesonero-Romanos, que finalment ha acompanyat Luca de Meo en la seva aventura al capdavant de Renault. I és que el nou León també ha estat un projecte encapçalat per Luca de Meo, l'últim capítol del seu llegat en una marca que un any després encara troba a faltar l’italià i la seva manera de fer les coses. Luca de Meo va recuperar l’autoestima de la marca, i aquest León és fruit d’aquesta filosofia: fa les coses a la seva manera, sí, però sense cap mena de por o complex d’inferioritat.

El nou León estrena un disseny esportiu i passional que té com a objectiu seduir els clients mantenint a grans trets l’essència del disseny de la generació anterior. La quarta generació del León és atractiva i senzilla, ja que fuig de dissenys barrocs sobrecarregats i aposta per una línia sòbria, en què la senzillesa esdevé la clau d’una carrosseria que busca la proporció de la forma per sobre de la funció, una mena d'obra d'art amb rodes que neix d'un disseny molt passional, inspirat en Barcelona i l'estil de vida actiu dels seus habitants, tal com afirma la marca.

A més, la nostra unitat de prova disposava del nivell d’equipament FR, que inclou alguns detalls que destaquen molt estèticament com ara el color metal·litzat de la carrosseria (un extra que costa 600 euros) o les llandes de 18 polzades (720 euros més), els detalls cromats de les manetes i els acabats en negre brillant de les finestres laterals (que encareixen 180 euros més la factura final).

Pel que fa als interiors, el nou León aposta fort per una important càrrega tecnològica. A tall d’exemple, la versió més bàsica del León –anomenada Reference– ja incorpora de sèrie elements com ara l’obertura i arrencada sense clau, ports USB de càrrega, llandes de 16 polzades, retrovisors elèctrics, climatitzador de tres zones i fars led, entre d'altres. En el cas de la nostra unitat de prova, el paquet dinàmic inclou seients davanters amb ajustaments electrònics, calefacció i memòria de posició, entapissats específics i retrovisors que també es poden ajustar electrònicament i que (atenció!) també tenen una funció de memòria que permet col·locar-los automàticament en funció del perfil favorit de qui condueixi el cotxe.

El sistema d’infoentreteniment de Seat va més enllà en aquesta nova generació del León i fa realitat aquell "ascens a un altre nivell” del qual parlava la marca durant la seva presentació al mes de gener amb un nou control d’ordres per veu i algunes aplicacions de control gestual, eliminant tots els botons físics de la ràdio i el climatitzador i apostant per un sistema full link compatible amb qualsevol versió d’Apple Car Play o Android Auto.

Seat estrena també una nova aplicació, anomenada Seat Connect, que permet controlar algunes gestions del cotxe de manera remota, com ara consultar l’estat de les bateries, controlar les ubicacions del cotxe o la gasolina restant, programar la calefacció en una hora determinada o interactuar amb l’obertura i tancament del cotxe. Els enginyers responsables d’aquesta aplicació ens han confirmat que en un futur s’aniran ampliant les possibilitats i funcionalitats.

A més a més, el nou León també disposa d’un sistema de càrrega de telèfon sense fils i incorpora una targeta eSIM que ens permet estar connectats a la xarxa en tot moment, i escoltar ràdio en streaming, consultar l'estat del trànsit en temps real per decidir la ruta més adequada per arribar a un destí concret o fins i tot tenir accés a diverses funcionalitats i aplicacions.

Arribats a aquest punt convé destacar que el nou León disposa també d’una funció única per als Seat León híbrids anomenada Intelligent Hybrid, que ens permet programar un punt d’arribada amb connexió elèctrica i programar la gestió del motor i de les bateries per arribar amb les bateries descarregades al màxim però havent estalviat combustible i emissions a l’atmosfera.

Menció a banda mereix el fil d’il·luminació led que recorre la part superior del tauler central i de les portes del conductor i acompanyant, que es poden personalitzar i variar en moltes opcions de combinació i personalització, i que inclouen una funció específica que ens avisa de la proximitat d’un vehicle circulant per un carril lateral quan volem fer un avançament, gir o maniobra. Aquest avisador d'angle mort és una novetat en el segment, i la veritat és que és més visual i crida més l'atenció que no pas els avisos integrats en els retrovisors convencionals que fan servir altres fabricants.

Una oferta mecànica molt extensa

El nou León compta amb motors gasolina de tres i quatre cilindres amb potències compreses entre els 90 i els 190 CV, i dièsel 2.0 TDI amb potències de 115 a 150 CV. En el cas dels motors de gasolina, poden associar a un sistema mild hybrid de 48 V, sempre associat a una caixa de canvis automàtica DSG. Cal sumar-hi el motor GNC (gas natural) de 130 CV, que també pot funcionar amb gasolina i obtenir una autonomia de gas superior als 400 quilòmetres.

Però la gran novetat d’aquesta quarta generació és el León eHybrid, un cotxe híbrid endollable o PHEV que marida un motor 1.4 TSI amb un altre motor elèctric per obtenir una potència conjunta de 204 CV, associat a unes bateries de 13 kW i una caixa de canvis de sis relacions que promet ser el plat fort d’aquesta quarta generació de Seat León. Aquest cotxe també podrà circular fins a 60 quilòmetres en un mode totalment elèctric, cosa que li serveix per obtenir l’etiqueta ecològica Zero i beneficiar-se dels descomptes fiscals corresponents i no haver de patir per les restriccions mediambientals de les grans ciutats.

La nostra unitat de prova feia servir el motor dièsel 2.0 TDI amb una potència de 150 CV associat al canvi automàtic DSG de set relacions i amb el nivell d’equipament FR, que incorpora un seguit de millores específiques que influeixen directament sobre el comportament del cotxe.

El motor dièsel del León és efectiu, estalviador i sorprenentment no fa massa soroll: si realment heu de fer molts quilòmetres per autopista i carretera pot ser una molt bona opció

Més enllà d’obrir el debat sobre la conveniència de comprar o no un cotxe dièsel a aquestes altures de la pel·lícula (cada comprador és un món i els cotxes dièsel segueixen plenament homologats a les normes d’emissions actuals), el motor 2.0 TDI del grup Volkswagen (un vell conegut) és un dels millors del mercat. Suau, de bon funcionament, poc sorollós i, per si tot això no fos prou, força frugal. Vaig obtenir un consum real de poc més de 5,5 l circulant per autopista i autovia a velocitat constant, que s’enfila al voltant dels 6 litres en cicle urbà i arriba a ser d’uns 8 litres circulant per carreteres de muntanya a un ritme àgil (que no esportiu). Això sí, amb el mode esportiu o personalitzat activat i atacant amb ganes una carretera de revolts, el consum es pot enfilar al voltant dels 10 litres, però poc més enllà d’això.

Una posada a punt específica

El nou León brilla amb llum pròpia en l’apartat dinàmic, gràcies a un tacte més directe i comunicatiu que el fa diferent a la majoria dels seus rivals. A més, el paquet opcional Dynamic Comfort (que suma 770 euros a la factura final) inclou una direcció progressiva específica, suspensió variable DCC i el selector de modes de conducció Seat Drive Profile amb quatre mapes o modes anomenats Comfort, Normal, Sport i Individual (que el conductor pot personalitzar al seu gust). A més, les versions FR (amb mecàniques de 150 CV) com la nostra unitat de prova també fan servir un esquema específic de suspensió per afavorir el comportament dinàmic del conjunt.

Un cop al volant, la primera sensació percebuda és la d’un cotxe ben assentat, amb aplom i ben construït, amb una qualitat percebuda més alta que en generacions anteriors. A més, el nou León també està més ben insonoritzat i ofereix un bon confort als ocupants de les places davanteres.

A nivell dinàmic Seat ha aconseguit crear un model força equilibrat, amb un toc dinàmic característic de la marca però que en cap cas influeix negativament sobre la comoditat del conjunt, per bé que el tarannà general d’aquest model amb l’equipament FR té un toc més aviat dur i sec que –insisteixo– no arriba a ser incòmode, però sí que el fa diferent a altres models amb els quals comparteix plataforma i mecàniques, com l’Skoda Octavia.

Una de les gràcies d’aquesta quarta generació del León és que, fins i tot estrenant una nova plataforma com és el cas de la MQB Evo, els enginyers de la marca han aconseguit mantenir aquell tacte especial, allò que els britànics en diuen handling, i que permet reconèixer el León FR amb els ulls embenats per tots aquells que l’hem pogut provar a fons en la generació precedent. En definitiva, l’essència es manté tot i les millores tecnològiques, mecàniques i en matèria de seguretat.

La seva polivalència li permet oferir un bon rendiment en pràcticament qualsevol registre o entorn, ja que les seves dimensions li permeten moure’s prou bé entre el trànsit urbà i alhora són suficients per efectuar llargs viatges per autopista o autovia a velocitat constant. Fins i tot –malgrat no ser un Cupra– en carreteres revirades o de muntanya el León es mostra segur, amb poques inèrcies i una bona resposta quan volem circular a un ritme àgil (que no vol dir esportiu).

Però... té algun defecte?

Si heu llegit fins aquí podreu fer-vos una idea que aquest nou León ens agrada força, fins al punt de convertir-se en un dels cotxes que més ens han agradat d’aquest estrany 2020. Amb tot, la quarta generació del León sí que té alguns detalls que, sense arribar a ser defectes, no m’han acabat d’agradar.

El primer, i possiblement el més important, és que aquest nou León no disposa de comandaments físics per gestionar el climatitzador i aire condicionat. Sí, respon a ordres de veu i la velocitat dels ventiladors i l'ajust de temperatura es troben en una posició central del quadre de comandaments, però crec que és més segur no haver de desviar gens la mirada de la carretera quan estem al volant, i una situació senzilla, com ajustar la temperatura per a un infant que és a les places posteriors, es converteix en una petita odissea que requereix un procés d’aprenentatge; no és tan natural i ergonòmic com caldria. De poc serveix el disseny ergonòmic dels comandaments i la possibilitat de gestionar els controls mitjançant moviments gestuals o ordres de veu si, per activar la calefacció del seient o canviar d’emissora o de cançó, hem de desviar la vista de l’asfalt. A més, aquest sistema tecnològic no és el més intuïtiu del segment, i alguns conductors, poc avesats als nous sistemes de pantalles tàctils, poden arribar a tenir algunes dificultats.

Un altre ajustament de control que considero mal resolt és el del selector de les llums, que es troba a la part esquerra del volant i que ara ja no es gestiona mitjançant una rodeta com fins ara, sinó que mitjançant un tauler de botons tous que, un altre cop, m’obliguen a haver de desviar la mirada de la carretera. I us asseguro que, per experiència pròpia, circular amb boira per la Segarra o Osona i haver de buscar el botó dels llums antiboira posteriors no és una experiència agradable.

Pel que fa als interiors i a la seva habitabilitat, cal destacar que el León promet fins a cinc places en la seva fitxa tècnica, però a l’hora de la veritat un tercer adult a la plaça central no viatjarà gaire còmodament, així com tampoc ho faria en cas que hi hagués instal·lades dues cadiretes o sistemes de retenció infantil, i que el seu maleter (amb capacitat per a 380 l) queda lluny d’alguns dels seus rivals, tot i que la versió Sportourer o familiar està específicament enfocada a aquest tipus de públic.

L’últim punt que no m’agrada del nou León (ni de l’Octavia que vam provar fa pocs mesos i que feia servir exactament el mateix motor i canvi DSG, o del nou Golf que encara no hem provat) és la nova palanca de canvis automàtica DSG que fa servir el grup VAG per als nous cotxes amb plataforma MQB-Evo.

Bé, més que palanca hauríem de parlar de comandament, selector o joystick, ja que no és una palanca convencional. I no ho és no tant per les seves mides i disseny (que ens poden agradar més o menys), sinó per haver eliminat la possibilitat de canviar la marxa del cotxe mitjançant la palanca (o joystick) en mode seqüencial. Bé és cert que Seat inclou unes lleves de plàstic petites integrades al nou volant i que el nombre de conductors que canvien la marxa del seu cotxe automàtic mitjançant la palanca en mode seqüencial és força reduït, però eliminar aquesta funcionalitat –que és d’allò més útil quan hem d’avançar un camió en carretera o incorporar-nos a l’autopista o a les rondes de Barcelona, per exemple– em sembla un error.

Per últim, la relació qualitat-preu d’aquest nou León és correcta, però no deixa de ser molt similar (i, de fet, un punt més cara) que la que Skoda presenta per al seu Octavia, que no deixa de ser el mateix cotxe amb idèntic motor en una carrosseria diferent. Què vol dir això? Deixant la càrrega sentimental que podem tenir molts catalans amb Seat, és just reconèixer que per a determinats perfils de compradors l’Octavia pot ser un producte més rodó que el León. Sí, Seat és la marca que aporta un perfil de comprador més jove del grup VAG (una mitjana de 35 anys, 10 anys menys que la resta de marques del grup) però –tot i el risc de semblar una mica desfasat– considero que l’Octavia és més polivalent perquè ofereix millor habitabilitat i uns interiors encara més ben treballats que els de Seat.

Això podria explicar que mentre el nou Golf i l’Octavia han estat entre els 10 cotxes més venuts aquest 2020 a Europa, Seat no hi ha pogut col·locar el León, que, més enllà d’Espanya i Alemanya (i últimament el Regne Unit), encara no compta amb el favor majoritari dels compradors del Vell Continent. A més, alguns detalls menors com ara el tacte del panell de les portes posteriors, la roda de recanvi (que és un extra a pagar) o algunes motllures més espartanes que en el cas de l’Octavia conviden a pensar que el León, tot i tenir molts arguments al seu favor, encara no acaba de trobar-se del tot al mateix nivell que els seus principals competidors i que a sobre són companys de grup, com en el cas del Golf i l’Octavia.

En el cas concret de la nostra unitat de prova, tampoc no acabo de veure clar el sentit d’oferir un León FR de cinc portes amb suspensió específica i ajustaments electrònics dinàmics amb diversos perfils de conducció associat a un motor dièsel. Sincerament –i és una opinió personal– penso que el client potencial d’un Seat León de cinc portes amb acabat FR busca un seguit de prioritats que passen per una estètica més esportiva i juvenil i una dinàmica àgil, i no necessàriament preferiria un motor dièsel en aquest model. Dit d’una altra manera: si volem fer molts quilòmetres a l’any (més de 20.000 quilòmetres anuals per carreteres i autopistes), un León dièsel és una bona opció gràcies als seus consums continguts de carburant, però potser no necessitareu el paquet de suspensió específica esportiva dels models FR per efectuar llargs viatges per autopista i potser sí que us encaixaria millor el mateix motor associat a un equipament Xcellence o una carrosseria familiar o Sportourer. Amb tot, només el temps dirà si l’aposta de Seat amb aquest León FR dièsel ha estat encertada.

Conclusió El nou Seat León és tecnològic, modern, segur, potent, amb una oferta mecànica variada i una posada en escena juvenil, dinàmica i moderna. Tot i que té alguns detalls té marge de millora, aquesta quarta generació del León és la més completa, equilibrada i polivalent de la gamma. Ras i curt, el millor cotxe fabricat mai a Catalunya; i això, en un país que compta amb fabricants mítics com Hispano Suiza o Pegaso, és molt dir.

Preus

La quarta generació del León també fa un pas endavant en el preu del producte. I és que el nou León tindrà un preu base de 24.730 euros (descomptes promocionals al marge) per al model amb carrosseria hatchback o de cinc portes, amb motor gasolina 1.5 TSI de 130 CV. La versió dièsel més econòmica, amb motor 2.0 TDI associat a un canvi DSG, tindrà un preu base de 30.940 euros, i la versió semihíbrida o mild hybrid 1.5 eTSI de 150 CV més econòmica tindrà un preu de venda base de 28.650 euros. La nostra unitat de prova, amb tots els extres i equipament esmentat, eleva la factura final fins als 33.500 euros, descomptes promocionals a banda.

Gasolina

1.5 TSI 130 CV St&Sp Style Launch Pack: 24.730 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack M: 25.780 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack L: 26.220 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack M: 26.350 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack L: 26.790 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp FR Launch Pack L: 27.650 euros

Dièsel

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack M: 30.940 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack L: 31.380 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch pack L: 32.240 euros

'Mild hybrid' eTSI

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack M: 28.650 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack L: 29.090 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch Pack L: 29.950 euros

Preus Seat León Sportstourer

Gasolina

1.5 TSI 130 CV St&Sp Style Launch Pack M: 25.930 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack M: 26.940 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack L: 27.380 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack M: 27.510 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack L: 27.950 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp FR Launch Pack L: 28.810 euros

Dièsel

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack M: 32.100 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack L: 32.540 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch pack L: 33.400 euros

'Mild hybrid' eTSI

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack M: 29.810 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack L: 30.250 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch Pack L: 31.110 euros